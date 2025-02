Sanremo, l'annuncio a sorpresa: Benigni ospite della quarta serata

Ascolta ora 00:00 00:00

Annuncio a sorpresa a poche ore dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover. Come confermato da Carlo Conti in conferenza stampa, l'apertura sarà affidata a Roberto Benigni. "Stasera aprirò il Festival con lui" le parole del conduttore: "L'avevo chiamato in tutti i miei precedenti Festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il Festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso". Conti ha spiegato che il premio Oscar "verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo" e che "dovrà fare un annuncio".

Benigni torna dunque al Teatro Ariston a due anni dall’ultima apparizione. Nell’edizione 2023 targata Amadeus fu ospite della prima serata per festeggiare i 75 anni della Costituzione italiana. Ma il rapporto con Sanremo è di lunga data: la prima volta risale al 1980 in qualità di conduttore con l’allora fidanzata Olimpia Carlisi. Un esordio ricco di polemiche per il “Wojtilaccio” con cui si rivolse a Papa Giovanni II: venne denunciato e assolto per offesa alla religione di Stato.

Nel 2002 recitò un monologo in cui rileggeva il “Giudizio Universale” in chiave politica ma soprattutto passò alla storia la “mano morta” su Pippo Baudo.

Nel 2009 fu ospite dell’edizione condotta da Paolo Bonolis e attaccò tutti, politici e non. L’edizione 2011 fu quella dell’entrata a cavallo con il bandierone tricolore, mentre nel 2020 recitò “Il Cantico dei Cantici” per 40 minuti scatenando parecchie polemiche sui social (non solo per il pesante cachet).