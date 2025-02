L'annuncio di Benigni: "Torno su Rai 1"

Ascolta ora 00:00 00:00

Roberto Benigni tra i protagonisti della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. "Un sogno che si realizza per me" la soddisfazione del direttore artistico Carlo Conti, che ha annunciato la sua presenza a sorpresa nel corso della conferenza stampa odierna. Un'apparizione ricca di gag politiche e non, a partire dall'ironia del lavoro del deus ex machina della kermesse canora, con tanto di frecciatina a Matteo Salvini per il caos treni: "In questo periodo sei dappertutto, Rai 1, Rai 2, Rai 3, pubblicità... Però complimenti, il Festival è magnifico. Tutti parlano solo del Festival, hai fermato l'Italia. Tu dovresti fare il ministro dei Trasporti, ti vedo molto bene".

"Non parliamo di politica, perchè altrimenti la situazione è tesa. Prima ho visto tutti i cantanti e ho salutato Marcella Bella dicendo 'Bella ciao', è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso" ha aggiunto Benigni, che ha poi ironizzato sulla sinistra balcanizzata, con il famoso campo largo che è sempre più un campo minato: "Il vero campo largo lo hai fatto tu a Sanremo con Gerry Scotti". Non è mancata una battuta su Amadeus: "Il Festival di Amadeus non è ancora finito. Entrando ho visto dei cantanti che ancora sono in attesa di cantare dall'anno scorso".

Tornando alla politica, Benigni ha citato Elon Musk e Giorgia Meloni: "Sai chi ci sta guardando? Da lassù... con tutti quei satelliti... Ci sta guardando Elon Musk! Lui è interessantissimo all'Italia, figurati se non guarda Sanremo. Ti dirò di più: su X ha già votato per il vincitore. Ha votato Giorgia...". Poi sul premier: "Giorgia ci sarà per diversi anni, dai retta a me... Mettiamoci l'anima in pace, ci sarà per un bel po' di tempo. Ha votato Giorgia perchè è innamorato di Giorgia: erano sempre insieme ad Atreju, lui ha premiato lei a New York, sono innamorati. Poi oggi è San Valentino, Giorgia è con lui sul satellite: sono sicuro! Sono capaci di sposarsi e di fare il viaggio di nozze su Marte". A proposito di Musk, ancora: "Sta preparando la marcia su Roma, l'ha detto: o Roma o Marte". Nel monologhino non poteva mancare Donald Trump: "Anche Trump vuole l'Italia e segue Sanremo da Mar-a-Lago. Vuole Vasco Rossi, Mina, Celentano, ha già il cappellino pronto: Make Sanremo Great Again. E vuole la Liguria come 53esimo Stato degli Usa. O la Liguria accetta pacificamente o gli mette un dazio del 200% sulle trofie al posto".

Infine, il tanto chiacchierato annuncio di Benigni: il ritorno su Rai1, mercoledì 19 marzo, con lo show "Il Sogno": "Sarò uno show pieno di stupore, di sorprese. Ci metterò tutta la mia gioia, il mio sentimento. Uno spettacolo di verità e bellezza.

Si parlerà di noi, dell'Europa, del mondo: della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. Come diceva il grande poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, e allora sogneremo tutti insieme".