Porta a porta da casa, Bruno Vespa col Covid: cos'è successo al conduttore

“Oggi il Covid è venuto a trovarmi” . Così, Bruno Vespa ha annunciato la sua positività al Covid che lo ha costretto a condurre le sue trasmissioni, Cinque Minuti e Porta a Porta, in collegamento da casa. Tuttavia, stando a quanto ha fatto sapere il noto giornalista, le sue condizioni non sarebbero per nulla preoccupanti, ma ha comunque preferito preservare la salute di tutti i suoi collaboratori, oltre che degli ospiti previsti negli studi Rai.

La conduzione in collegamento

A rendere nota la positività al Covid è stato proprio lo storico conduttore Rai che prima di iniziare a condurre Cinque Minuti, sempre vestito in modo impeccabile con giacca e cravatta blu, ha spiegato il motivo per cui è costretto a condurre da casa: “Vi chiedo scusa, ma dopo tre anni e mezzo di attesa oggi il Covid è venuto a trovarmi. Devo stare lontano da voi”, queste sono state le parole di Vespa. A quanto pare, dunque, le condizioni di salute del giornalista sembrerebbe essere stabili; ed effettivamente, nel corso della trasmissione, Bruno Vespa ha mostrato soltanto qualche piccola incertezza nella voce. Così, come se nulla fosse, dopo aver annunciato gli ospiti della trasmissione - Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) - ha condotto regolarmente il programma, affrontando (l’inevitabile) tema di puntata: l'attacco di Hamas in Israele.

Anche Porta a Porta in collegamento da casa