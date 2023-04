Serena Bortone, battibecco in diretta: "È un'intervista e faccio le domande"

L'ospitata di Marina Occhiena nel programma Oggi è un altro giorno ha creato molto scalpore sui social. Ma chi si aspettava di ottenere risposte sui motivi della rottura con i colleghi (avvenuta negli anni '80) è rimasto deluso. L'ex componente dei Ricchi e poveri ha evitato di dare risposte precise sull'addio al gruppo, nonostante la conduttrice, Serena Bortone, abbia provato in più modi a farla parlare. Durante il pressing della giornalista in studio qualcuno ha ironizzato e la Bortone è sbottata.

Nell'ultima puntata del programma pomeridiano in onda su Rai Uno, Marina Occhiena ha ripercorso gli anni dei successi con i Ricchi e poveri, ricordando alcuni aneddoti legati all'improvvisa popolarità, a Califano e agli anni nei quali il gruppo era osannato in tutto il Paese. Inevitabilmente la Bortone ha provato ad affrontare anche il delicato tema dell'addio tra la Occhiena e i Ricchi e poveri, avvenuto nel 1981. " Mi spieghi se sei stata allontanata o te ne sei andata dai Ricchi e poveri?", ha chiesto in maniera diretta la conduttrice e la cantante ha voluto chiarire: " Era più gustoso per la stampa scrivere che ero stata allontanata, invece me ne sono andata io perché avevo deciso di uscire dal gruppo. Basta. Però quello che conta è che ci siamo ritrovati ".

Cosa è successo in studio

Accortasi della reticenza dell'ospite a svelare retroscena mai rivelati sull'addio, Serena Bortone ha tentato un nuovo assalto, lasciando ampio margine di risposta alla Occhiena: " Però tanto si è scritto e detto. C'è qualcosa che ti ha ferito in modo particolare? Qualcosa che vuoi chiarire". Ma l'artista ha glissato : "No, nulla. Grazie ".