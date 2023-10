Boomerissima, arriva la seconda stagione: tutto quello che c'è da sapere

È tutto pronto per una nuova stagione di Boomerissima. Dopo il successo dello scorso anno, domani martedì 31 ottobre, in prima serata su Rai 2, Alessia Marcuzzi tornerà al timone del programma che mette in scena il confronto generazionale. Unendo il varietà al game show, anche in questa seconda edizione si sfideranno da una parte, i volti noti nel mondo dello spettacolo che hanno vissuto gli anni Ottanta e Novanta e dall’altra i vip del nuovo millennio.

Gli ospiti della prima puntata

Ogni puntata prevede la presenza di due squadre, ciascuna composta da 4 ospiti (che cambieranno ad ogni appuntamento con la trasmissione). Tuttavia, la novità di quest’anno è che, di puntata in puntata, arriveranno in studio degli ospiti d’eccezione per dare sostegno e manforte a ciascuna delle squadre. Per il primo appuntamento con lo show targato Rai 2, a comporre i team ci saranno: per i boomer, Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo; per i millennial, invece, Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

E ancora, come anticipato, protagonisti delle sfide saranno anche degli special guest. Per la prima puntata, i telespettatori a casa avranno il piacere di ritrovare nel piccolo schermo uno dei volti più amati della tv, Antonella Clerici; ma non solo, nella sezione Mito di Puntata, il duo italiano della musica pop tornato alla ribalta dopo tanto tempo, Paola e Chiara. Infine, ad arricchire il già numeroso ed importante cast, Alfa per i Millennial e gli Snap per i Boomer che canteranno i loro tormentoni.

Le novità di quest’anno

“Domani sera va in onda il mio programma Boomerissima e vedrete che gran parte di questa edizione è dedicata a Friends. Mi fa molto strano pensare che Matthew Perry non ci sia più. Spero che in qualche modo gli possa arrivare tutto il nostro amore” , ha fatto sapere la padrona di casa sui social. Infatti, proprio quest’anno, lo studio della trasmissione – di grande impatto scenico – è stato arricchito ulteriormente con la presenza dell’Armadio Magico che permetterà agli ospiti del programma di vivere un’esperienza emozionante in perfetto stile Friends; una coincidenza alquanto strana e al contempo triste dal momento che il debutto di Boomerissima arriva a pochi giorni dalla scomparsa dell’attore Matthew Perry, protagonista nella sitcom cult simbolo degli anni Novanta, con il suo Chandler.

La sfida tra le due generazioni

La domanda a cui è chiamato a rispondere il pubblico in studio e a casa è sempre la stessa: quale tra le due generazioni è la migliore? Anche quest’anno, le due squadre si sfideranno a suon di domande di cultura pop con un unico obiettivo, quello di superare nel miglior dei modi tutte le sfide previste nel corso della serata. Ad impreziosire l’impatto scenico della trasmissione ci saranno le mitiche coreografie - che vedranno protagonista anche Alessia Marcuzzi - realizzate direttamente da Luca Tommassini, direttore artistico di Boomerissima.