Da Hollywood alla politica, l'addio a Matthew Perry: "Un dono per tutti noi"

Non solo milioni di fan in tutto il mondo, hanno salutato sui social Matthew Perry l'indimenticabile Chandler Bing dell'iconica serie Friends, ma a mostrare tutto il loro dolore, ma anche decine di personaggi del mondo dello spettacolo. Una morte improvvisa a soli 54 anni che ha colpito tutti, nonostante i grandi problemi di cui l'attore non ha mai fatto mistero.

Dall'account ufficiale al giro del mondo?

Ad iniziare dall'account ufficiale della serie che ha scritto: " Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan ".

La sua "madre" televisiva Morgan Fairchild, si è detta devastata: " Ho il cuore a pezzi per la morte prematura di mio 'figlio', Matthew Perry. La perdita di un tale giovane attore brillante è uno shock. Invio affetto e condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia, in particolare a suo padre, John Bennett Perry, con cui ho lavorato in Flamingo Road e Falcon Crest ".

Anche la figlia di Bruce Willis, Rumer, il cui padre ha recitato con Perry nel film The Whole Nine Yards lo ha ricordato: " Quando ero una bambina ero sul set con mio padre e lui era così gentile, divertente e dolce con me e le mie sorelle. So che ha avuto molte sfide nella sua vita e ha portato molta gioia alle persone con la sua commedia, spero che possa riposare in pace ".

Il ricordo della politica e gli altri "amici"

Il primo ministro canadese Justin Trudeau, con cui Matthew Perry era andato insieme a scuola, si è detto molto colpito: " La scomparsa di Matthew Perry è scioccante e triste. Non dimenticherò mai i giochi che facevamo nel cortile della scuola, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che portava loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai ".

L'attrice Olivia Munn ha condiviso la sua tristezza scrivendo: " Ha lottato con così tanta dipendenza ed è stato abbastanza coraggioso da essere aperto e onesto al riguardo. Mi dispiace tanto per la sua famiglia e i suoi amici che stanno ricevendo questa notizia oggi. A dir poco straziante. Riposa con amore, Matthew Perry " . Anche un'altra famosa attrice Mira Sorvino ha scritto sui social: " Oh no!!! Matthew Perry!! Tu, dolce anima tormentata!! Possa trovare pace e felicità in Paradiso, facendo ridere tutti con il tuo spirito unico".

Molto commovente il lungo ricordo dell'attrice Shannen Doherty: " Matt e io avevamo un appuntamento ed era il giorno di San Valentino. Voleva prenotare in un ristorante a Malibu ma non poteva, quindi mio padre ha preso la prenotazione per lui. Siamo andati e lui ha parlato dell’indole comunicativa irlandese di mio padre per gran parte della notte. La nostra amicizia durava da molto tempo, davvero da una vita. So che molti stanno soffrendo, specialmente la nostra piccola banda. Mancherà a molti e sicuramente a noi. Potrei essere più poetica o dire le cose meglio, ma in questo momento prevalgono lo choc e la tristezza ".

Anche Nancy Sinatra, ha voluto lasciare un suo ricordo: " Buon viaggio a te, Matt. Ti auguro un sereno viaggio verso casa attraverso le stelle ".

Nessun saluto dai "Friends"

Ancora in silenzio gli attori del cast: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica, moglie di Chandler nella serie), David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey). Un gruppo di lavoro legatissimo che si era riunito recentemente per dar vita a Friends Reunion, uno spettacolo in cui dopo tanti anni il cast era tornato per una sera ad incontrare i fan.