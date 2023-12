"Sei un burattinaio". Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi contro Garibaldi al GF 23

Un ingenuo concorrente o un abile giocatore? È questo il dilemma. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti più discussi e amati all’interno della Casa del Grande Fratello, che da quando è entrato non fa altro che far discutere di sé. Sin dai primi giorni del suo ingresso nel loft di Cinecittà si è fatto conoscere per la sua simpatia, poi è arrivato il flirt con Beatrice Luzzi, che l’ha portato ad essere costantemente al centro dell’attenzione, e adesso tra gli inquilini inizia ad emergere un interrogativo: Giuseppe Garibaldi è un giocatore? Certo è che siamo in un reality e, dunque, chiunque vorrebbe arrivare in finale, però, resta da capire fino a che punto gli inquilini siano sinceri; così, qualcuno inizia a manifestare i primi dubbi.

I dubbi di Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi

Anche in un contesto allegro e divertente, come quello della Viglia di Natale, al Grande Fratello è sempre tempo di strategie. Così, tra un ballo e un altro, Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi si sono trovati uno di fronte all’altro e, in un momento confidenziale, si sono lasciati andare ad alcune considerazioni che siamo sicuri faranno discutere nei prossimi giorni. Maddaloni non ha dubbi: Garibaldi è uno stratega. “Non sbaglio mai ho troppo intuito, è troppo giocatore”, ha detto il campione di Judo. Poi, ha aggiunto: “È un bravo ragazzo, una brava persona”.

A questo punto la Luzzi ha affermato: “Arriverà in finale”. Ma non è finita qui, perché secondo Marco e Beatrice, il giovane calabrese, insieme alla sua spalla Anita, “muoverebbero i fili”. In particolare, i due influenzerebbero Letizia, Paolo, Rosy e Fiordaliso. Tuttavia, Maddaloni parrebbe non essere troppo preoccupato, dal momento che è sicuro di avere il consenso del pubblico; dello stesso avviso anche l’attrice che ha commentato: “E forse è più importante”.

Beatrice Luzzi e il botta e risposta con Garibaldi

Una volta terminato il dialogo con Maddaloni, la Luzzi si è subito recata da Giuseppe per metterlo a conoscenza del sentiment in Casa nei suoi riguardi. Dunque, avvicinandosi a Garibaldi ha esclamato: “Mi dicono che sei un burattinaio”. Un’affermazione che ha lasciato di stucco il giovane calabrese che prontamente, ha prima risposto: “Che vuol dire burattinaio” e poi ha chiosato: “Lo sei tu”, rivolgendosi all’Eva Bonelli di Vivere. Infine, i due hanno continuato a ballare come se nulla fosse, anche se Giuseppe non ha perso tempo nel manifestare il suo dissenso per le parole ricevute, sfogandosi con Letizia e Perla che hanno gli hanno consigliato di lasciar perdere. Insomma, un “felice” e “sereno” Natale.