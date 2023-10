“Si è perso lo spirito del format…”. La stoccata di Alex Belli a Tale e Quale Show

Alex Belli “al veleno” su Tale e Quale Show. L’attore senza troppi giri di parole ha lasciato intendere di non essere concorde con il regolamento dello show targato Rai Uno di cui è protagonista. Infatti, Alex è proprio uno dei partecipanti alla kermesse canora condotta da Carlo Conti, ma a quanto pare, non condivide il troppo divario che c’è tra i partecipanti ed è per questo che, secondo lui, bisognerebbe rivederne le regole.

La critica di Alex Belli

L’ex gieffino ha colto la palla al balzo per dire la propria opinione su Tale e Quale relazionandolo ad un altro show della Tv di Stato, Ballando con le Stelle. Belli ha deciso di “chiamare in causa” il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci subito dopo la puntata di Tale e Quale andata in onda venerdì 13 ottobre. L’ex attore di CentoVetrine ha deciso di dire la sua con una serie di “X” divulgati sulla piattaforma di Elon Musk: “Piccola considerazione… A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef. Se hai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile. Un po’ come la Pubblicita del Super Enalotto… non è polemica è solo una riflessione…” . Alex ha tenuto a precisare che non si trattasse di una polemica, eppure non sembrerebbe rivolgere proprio un complimento allo show di Carlo Conti. Effettivamente, se ci si soffermasse ad osservare i partecipanti alla trasmissione si vedrebbero da una parte Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e per l’appunto Alex Belli, e dall’altra cantanti con la c maiuscola come Lorenzo Licitra o Gaudiano (giusto per citarne alcuni).

Piccola considerazione…

A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef se hai mai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile… un po’ come la… — ALEX BELLI (@AXBproduction) October 14, 2023

La precisazione di Alex Belli