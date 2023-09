"Non sei Elettra? Ma sei più bella". La gaffe di Malgioglio con la sorella della Lamborghini

La prima puntata di Tale e quale show ha conquistato il pubblico dei social network. All'indomani del ritorno in prima serata dello show di Carlo Conti, su Twitter non si parla d'altro e il video della gaffe fatta da Cristiano Malgioglio con Ginevra Lamborghini è diventato virale.

Cosa è successo in puntata

Ginevra Lamborghini è stata tra le prime concorrenti a esibirsi nella puntata di esordio della nuova edizione del programma del venerdì sera di Rai1. L'ex gieffina ha vestito i panni di Annalisa cimentandosi nel tormentone estivo "Mon Amour". La Lamborghini ha portato a casa la sua prima esibizione con sicurezza e professionalità e una volta arrivata davanti al tavolo dei giudici ha ascoltato i giudizi entusiasti di Panariello e Loretta Goggi. Ma quando la parola è passata a Malgioglio ecco arrivare la clamorosa gaffe.

Lo scivolone di Malgioglio

" Devo dire che Elettra più che una Lamborghini mi è sembrata una Cinquecento ", ha esordito Cristiano Malgioglio, scatenando la reazione del pubblico e costringendo Loretta Goggi a intervenire: " No! Non è Elettra" . Le telecamere hanno indugiato su Ginevra rimasta impassibile e Conti è intervenuto precisando: " No, lei è la sorella ". A quel punto Malgioglio, che per la prima di Tale e quale show si è presentato in studio vestito in rosa in stile Barbie, ha provato a giustificarsi: " Ah, ha una sorella? Non lo sapevo ". E Carlo Conti ha ironizzato: " E' un altro modello ". Superata la gaffe il giudice ha detto la sua sull'esibizione di Ginevra Lamborghini: " Ci sono stati momenti in cui hai traballato, tipo all'inizio, ma sei stata piacevole. Spero che nella prossima puntata mi convincerai di più ". Poi è scivolato nuovamente, commentando l'aspetto esteriore della concorrente: "Però sei più bella di Elettra!".

Il precedente con Elettra Lamborghini

Il video del siparietto di Malgioglio è diventato virale sul web ma non ha convinto proprio tutti. In molti, infatti, hanno ricordato quanto successo pochi giorni fa proprio tra Cristiano e Elettra, quando i due hanno avuto un battibecco a distanza su Instagram per un evento, al quale erano presenti entrambi. " Malgy Malgy... ma tu Elettra Lamborghini la conosci benissimo, quale gaffe e gaffe!!" , ha cinguettato su Twitter un'utente, smascherando la finta gaffe del giudice. E a giudicare dai rapporti tra l'ereditiera e Malgioglio, la considerazione finale sulla bellezza delle sorelle non sarà piaciuta affatto a Elettra, visti i rapporti tesissimi con Ginevra.