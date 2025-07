Si sogna con la trilogia di Sissi

Estate, tempo di film di evasione. Come Take Cover, su Prime Video, dove un cecchino professionista è preso di mira, in un attico tutto di vetro, da un letale rivale. Su Sky Cinema è visibile Reagan, che ripercorre la vita di Ronald, dall'infanzia allo Studio Ovale. Passando alla programmazione non a pagamento, questo sabato si parte, alle 12.10, su Rai Movie, con il thriller di De Palma, Femme Fatale, nel quale una ladra deve fare i conti con il passato. Si ride, alle 12.30 (Rai 3), con Totò, protagonista irresistibile de Il medico dei pazzi. Tempo di vacanze ed immancabile arriva Abbronzatissimi, ore 13.04, su Cine 34, con un cast capeggiato da Jerry Calà. Bello è, su Iris (ore 14.08), il drammatico All is lost, con Robert Redford disperso, con la sua barca, nell'Oceano Indiano. Su Rete 4, alle 16.49, Monicelli dirige un classico come Il medico e lo stregone, con Mastroianni, giovane medico, alle prese con il guaritore De Sica. Serata in compagnia di Basic Instinct (21.13, Iris) e Jurassic Park (Italia 1, 21.28). Domenica, invece, ritroviamo Totò nel sempre attuale Gli Onorevoli (Rai 3, 9.05).

Domani pomeriggio si sogna, su Rai Movie, con La Principessa Sissi, con Romy Schneider (foto, ore 14), cui segue, alle 15.50, Sissi la giovane imperatrice e Sissi Destino di un'imperatrice (17.40). Si chiude, alle 21.10, su Tv 2000, con Grant e la Kerr in Un amore splendido.