"Si sono messi a limonare...". Paolo Noise su Cecchi Paone e Simone all'Isola

Paolo Noise è tornato a fare ciò che meglio gli riesce: il conduttore radiofonico. Rientrato a Miami dopo essere stato costretto ad abbandonare il gioco per seri problemi di salute, lo speaker è rientrato a lavoro ai microfoni de "Lo Zoo di 105" e non poteva non raccontare inediti, quando piccanti, retroscena sull'Isola dei famosi. " Si sono molto divertiti sulla spiaggia ", ha ironizzato Noise parlando della passione che ha travolto Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a Playa Tosta.

Pochi giorni fa, durante un'intervista a Nuovo Tv, il divulgatore scientifico aveva fatto un'ammissione molto privata su rapporti intimi consumati con il suo fidanzato in Honduras. Cecchi Paone aveva rivelato di avere fatto sesso con Simone a Playa Tosta, ma aveva fatto credere di averlo fatto al riparo da occhi indiscreti. In realtà, sull'Isola qualcuno si è accorto di quanto accaduto tra loro e a rivelarlo è stato proprio Paolo Noise nelle scorse ore.

Sesso all'Isola, cosa ha raccontato Noise

Durante una diretta dello Zoo, lo speaker - orfano dell'amico e collega Marco Mazzoli - ha fatto piccanti rivelazioni sulla passione, che ha travolto Alessandro e Simone in Honduras: " La prima volta gliel'ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l'unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No" . Poi, però, i due avrebbero cominciato a prenderci gusto, ritagliandosi altri momenti personali alla presenza degli altri: " Hanno cominciato a divertirsi anche in spiaggia. Alle tre di pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano ". A quanto pare i due innamorati non sarebbero riusciti a frenare i loro bollenti spiriti né davanti agli altri naufraghi né difronte alle telecamere di Canale 5, che li riprendono per quasi tutto il giorno.

