Giallo sul cane di Matthew Perry: ecco chi si occuperà di "Alfred"

Il cane appartenuto a Matthew Perry non sarà adottato dalla collega Lisa Kudrow. I due interpretavano in “Friends” rispettivamente Chandler e Phoebe, e dopo la morte dell’attore sabato scorso, è stato riportato che l’attrice avrebbe adottato il cane. Ma in realtà le cose non stanno così: il quattrozampe aveva già una “mamma” che si prende cura di lui.

Come riporta People infatti, Alfred, il cane apparso in alcuni aggiornamenti Instagram di Perry in passato, era stato adottato congiuntamente dall’attore e dalla sua ex Molly Hurwitz, quando la coppia stava insieme. Dopo la separazione, a giugno 2021, Alfred è rimasto con Hurwitz, per cui Perry non aveva nessun cane con sé al momento della sua dipartita. La donna su Instagram ha raccontato nei giorni scorsi che nessuno ha avuto “ un impatto più profondo ” nella sua vita come Matthew Perry.

Il cordoglio dei colleghi di “Friends”

Aveva stupito, nell’immediata diffusione della notizia, il silenzio social delle altre star di “Friends” sulla morte dell’amico. Mentre attori e artisti in tutto il mondo, oltre ai tantissimi fan, hanno scritto da Facebook a Instagram quale dolore rappresentasse l’accadimento, gli interpreti di “Friends” hanno taciuto. Da Ellen DeGeneres a Liz Hurley, passando per Salma Hayek, in tanti hanno condiviso momenti fotografici con l'attore.

Ma solo perché ora hanno deciso di diramare un comunicato congiunto. Amici nella vita oltre che sul set, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno scritto: “ Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita insondabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo ”.

Quasi il più divertente di tutti

Variety ha ricordato in queste ore un sondaggio di Ranker, in cui Perry è risultato essere, con il personaggio di Chandler Bing, il più divertente dell’intera serie “Friends”. Non solo, stando allo stesso sondaggio, Chandler risulta essere il secondo personaggio più divertente della storia della tv, dopo a Michael Scott di “The Office” interpretato da Steve Carell. Chandler è risultato anche essere tra i migliori personaggi televisivi degli anni ’90 e, insieme con Monica Geller la coppia televisiva che nessuno aveva previsto.

Intanto negli Stati Uniti i tributi per Perry vanno avanti. Sulla piattaforma di streaming Max, dove sono presenti tutte e 10 le stagioni di “Friends”, è stata aggiunta in questi giorni una card all’inizio di ogni stagione, in cui viene ricordato l’attore con l’anno di nascita e quello di morte.