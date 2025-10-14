Silvia Toffanin debutta in prima serata con “This is me”: storie di talento, passione e successo

Mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna su Canale 5 in prima serata con “This is me”, uno show inedito e ricco di emozioni che celebra la forza dei sogni, la determinazione e il talento di chi è riuscito a trasformare la propria passione in una professione.

Con la sua consueta eleganza e sensibilità, la conduttrice accompagna il pubblico in un viaggio tra storie di vita autentiche e coinvolgenti, raccontate direttamente dai protagonisti: nomi eccellenti dello spettacolo, dello sport e della musica che hanno raggiunto traguardi straordinari, diventando fonte di ispirazione per intere generazioni.

Grandi nomi per una grande prima puntata

Nel primo appuntamento di “This is me” saliranno sul palco leggende del calcio, della musica, del tennis, della danza e dello sci. Tra i protagonisti:

Zlatan Ibrahimović, icona del calcio mondiale, con oltre 500 gol e più di 30 trofei conquistati nei club più prestigiosi d’Europa.

icona del calcio mondiale, con oltre 500 gol e più di 30 trofei conquistati nei club più prestigiosi d’Europa. Laura Pausini , pop star internazionale, vincitrice di un Grammy e un Golden Globe, con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo.

, pop star internazionale, vincitrice di un Grammy e un Golden Globe, con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Gigi D’Alessio , cantautore da oltre 100 dischi di platino, capace di riempire stadi e piazze in Italia e all’estero, come dimostrano i suoi recenti sold out in Europa.

, cantautore da oltre 100 dischi di platino, capace di riempire stadi e piazze in Italia e all’estero, come dimostrano i suoi recenti sold out in Europa. Alberto Tomba , campione olimpico e leggenda dello sci, protagonista di una carriera che ha fatto sognare milioni di italiani.

, campione olimpico e leggenda dello sci, protagonista di una carriera che ha fatto sognare milioni di italiani. Deborah Compagnoni , tre volte campionessa olimpica e una delle sciatrici italiane più vincenti di sempre.

, tre volte campionessa olimpica e una delle sciatrici italiane più vincenti di sempre. Eleonora Abbagnato , Étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, simbolo mondiale della danza classica.

, Étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, simbolo mondiale della danza classica. Christian De Sica , attore, regista e showman amatissimo, capace di spaziare dalla commedia ai ruoli più intensi.

, attore, regista e showman amatissimo, capace di spaziare dalla commedia ai ruoli più intensi. Flavia Pennetta, prima tennista italiana a entrare nella Top10 WTA e vincitrice degli US Open 2015.

Emozione, spettacolo e ironia

“This is me” non sarà solo un racconto intimo e profondo: a dare un tocco di leggerezza e comicità ci penserà Vincenzo De Lucia, trasformista e imitatore amatissimo, che interpreterà in chiave ironica la “padrona di casa”, tra lacrime finte e fazzoletti alla mano, in divertenti gag che faranno sorridere il pubblico.

Una produzione d’eccellenza

Il programma è prodotto da Fascino P.g. Stéphane Jarny, già apprezzato a livello internazionale. La regia è affidata ad Andrea Vicario, mentre il cast artistico è curato da Friends & Partners.