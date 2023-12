"Sky chiuda X Factor". Codacons pronto a raccogliere firme per far chiudere il talent

L'ultima battaglia del Codacons è contro X Factor. A seguito delle recenti polemiche scoppiate attorno al programma, e che poco hanno a che fare con la musica, l'associazione dei consumatori chiede a Sky Italia di chiudere definitivamente il talent, che andò in onda per la prima volta nel 2008 su RaiDue. Il Codacons ha fatto sapere di essere pronto a avviare una raccolta di firme per la chiusura di X Factor, qualora non arrivino risposte concrete da parte di Sky.

Il Codacons contro Sky

Dopo la battaglia intrapresa contro le canzoni di rapper e trapper, che incitano alla violenza sulle donne, il Codacons torna in prima linea. La cacciata di Morgan dal programma, le polemiche nate lontano dalle telecamere e la scarsa attenzione ai talenti in gara - che sembrano avere un ruolo marginale rispetto a liti e discussioni tra i giudici - hanno indotto il Codacons a prendere posizione. Secondo l'associazione X Factor "ha smarrito la sua identità basata sulla musica e la scoperta di nuovi talenti" e, visti gli ascolti in crisi, l'emittente dovrebbe "prendere atto dell'evidenza e chiudere la trasmissione".

Le segnalazioni

Il Codacons sottolinea che il programma " raccoglie ormai regolarmente bassi ascolti, rappresentando solamente il luogo elettivo di una serie di polemiche personali che in larga misura non interessano il pubblico a casa ". L'Associazione ha fatto sapere di essersi mossa a seguito di una serie di segnalazioni, ricevute e raccolte sul web, che hanno evidenziato un aspetto fondamentale per la sopravvivenza di un talent come X Factor: " Della musica e della scoperta di nuovi talenti, che dovrebbero essere al centro del programma ma di cui, tra sospetti di professionismo e guerre continue tra giudici, non c'è quasi più traccia ". Sui social network, da settimane, questo aspetto viene sottolineato dal pubblico con insistenza e anche chi, come i Santi Francesi, ha partecipato da protagonista al talent non si vergogna a dirlo: "Le polemiche su X Factor tolgono spazio a quello che conta di più, che sono gli artisti che partecipano e la musica".

