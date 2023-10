"Ti toglie luce", "Non sono il tuo capro espiatorio". Lite tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo a Ballando

Sono volati stracci in diretta a Ballando con le stelle tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata del programma. La giudice ha criticato l’attrice per la sua presenza ingombrante nell’esperienza del marito Ricky Tognazzi nello show del sabato sera di RaiUno e la discussione è ben presto degenerata in lite tra accuse e grida.

Cosa è successo in studio

Ricky Tognazzi e Tove Villfor hanno portato sulla pista di Ballando un boogie, che è piaciuto ai giudici. Ma l'attore è stato criticato soprattutto per la presenza ingombrante della moglie, Simona Izzo, intervenuta durante le prove e finita nei filmati che anticipano l'esibizione in pista. Così, quando è toccato a Selvaggia Lucarelli esprimere la sua opinione, quest'ultima lo ha messo di fronte ai fatti: " Non posso vedere che tu sei qui e balli con Tove e la prima cosa che fai è parlare dell'onomastico di Simona (Izzo, ndr)" . Infastidita dalla considerazione, Simona Izzo - presente tra il pubblico - è intervenuta ironizzando: "Grazie Selvaggia perché tu sei gelosa dell'amore". La Lucarelli non si è scomposta e ha cercato di riprendere il filo del discorso: "Stiamo parlando di lui, che è il concorrente". Ma la Izzo è intervenuta nuovamente : "Sarà anche il concorrente ma ci sono anche io. Già ti ho perdonato l'altra volta" .

Le critiche di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è tornata a rivolgersi direttamente a Ricky Tognazzi, ma le sue parole hanno scatenato la moglie dell'attore e la lite è stata inevitabile. " Il problema è che se ha troppa luce la coppia che è fuori di qui, manca la luce sulla coppia in pista. Io voglio vedere Tove non Simona ", ha detto la giudice al Tognazzi, aggiungendo: " Anche se balli bene finisce che sei completamente oscurato da Simona. Lei rischia di essere una zavorra che ti porti dietro e la finta petulanza di Simona ti danneggia perché balli bene ". Simona Izzo ha provato a interrompere la Lucarelli ("Hai fatto un corso di psicologia?! Dici delle cose che...") ma Milly Carlucci ha preso la parola, spiegando che la moglie di Tognazzi era stata invitata dalla produzione alle prove.

La lite in diretta Izzo - Lucarelli