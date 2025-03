"Sono manipolati". L'accusa choc in diretta a "C'è posta per te"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra le storie presentate a C'è posta per te, una di quelle che ha maggiormente coinvolto il pubblico è quella di Serena, 44 anni, che ha mandato a chiamare sua madre e il compagno Carlo, per spiegare che non può aver paura della madre, Maria Rosaria. Pare che Serena e Carlo siano tornati insieme di nascosto, senza dirlo alla donna, il quale ostacolerebbe la relazione perché la donna ha avuto due figli da una precedente relazione. i due hanno vissuto insieme un anno e mezzo, con loro anche Maria Rosaria, fino a quando Carlo, a seguito di una lite, non ha mandato Serena fuori di casa.

Ma quando Carlo ha iniziato a parlare, la storia ha assunto tutta un'altra piega e le vicende raccontate non collimano con quelle precedentemente esposte da Serena. " Se sono qui è per dimostrarti quanto ti amo. Quando ci siamo conosciuti è stato subito amore. In una coppia è normale litigare, ma se fosse rimasto tutto tra noi, oggi non saremmo in questa situazione. La convivenza con te e tua mamma è stata molto difficile. Voglio che decidi con la tua testa e con il tuo cuore ", dice Serena al compagno, o presunto tale, quando la conduttrice apre la busta. " Vedevo mio figlio soffrire, ma non mi sono mai intromessa, se non per una litigata davanti a me. Non ho mai avuto questi pregiudizi. A casa mia è stata ben accetta ", è stata la replica di Maria Rosaria, smentendo la ricostruzione di Serena.