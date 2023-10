"Sono quasi alla fine...", le lacrime di Franco Nero per "l'addio" di Venessa Redgrave

Una puntata ricca di emozioni quella odierna di Da noi…a ruota libera condotta da Francesca Fialdini, in cui ospite d'eccezione era Franco Nero. Proprio l'attore nel corso del programma ha raccontato a lungo la sua carriera che è iniziata come allievo di Strehler e lo ha portato a soli 26 anni, grazie al successo di Django, a diventare un'icona degli spaghetti wester.

Una carriera insieme ai più grandi

Considerato uno dei bellissimi del nostro cinema, dagli occhi talmente azzurri da diventare anche il titolo di un film: Il bandito dagli occhi azzurri, diretto da Alfredo Giannetti, Franco Nero è andato sempre oltre, alla ricerca della perfezione nel suo lavoro che lo ha portato negli anni a lasciare l'Italia e a lavorare con i più grandi maestri del cinema come Luis Buñuel e Rainer Fassbinder. Nella sua lunga carriera oltre duecento film e un numero impressionante di serie tv.

L'amore da romanzo con Vanessa Redgrave

Se la carriera di Franco Nero è nota a tutti, quella sentimentale, che somiglia ad un romanzo con l'attrice britannica Vanessa Redgrave, merita di essere ricordata ed è stata al centro di una sorpresa che ha fatto sciogliere in lacrime il grande attore. I due si erano conosciuti sul set del film Camelot e fu amore a prima vista. Dalla loro unione naque Carlo Gabriel che però non riuscì a tenere legati i due che si separarono poco dopo. Per entrambi ci furono nuovi amori e matrimoni fino a che a 40 anni di distanza nel 2006 ci fu un grande ritorno di fiamma tenuto dai due inizialmente segreto.