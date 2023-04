"Speriamo di rivederlo in onda il prima possibile". Berlinguer si schiera con Giletti

La chiusura di Non è l'Arena, arrivata improvvisa e senza che nei giorni o nelle settimane precedenti ci fossero avvisaglie, ha scombussolato il mondo televisivo. Tante le domande che ci si è posti sulle ragioni che hanno portato Urbano Cairo a prendere questa decisione e altrettante sono state le illazioni avanzate nel tentativo di dare una spiegazione. Di certezze in tal senso ce ne sono poche, anzi, solo una: Non è l'Arena non è andato in onda la scorsa domenica e non ci sono per il momento i presupposti per un ritorno. Le strade di Massimo Giletti e di Urbano Cairo sembrano essersi divise in modo definitivo.

A seguito di tutte le polemiche e del modo in cui si è arrivati alla chiusura del programma, in molti hanno sollevato qualche perplessità e tra chi si è speso per mandare un messaggio di solidarietà al conduttore c'è anche Bianca Berlinguer, che nel corso del suo programma ha ritagliato alcuni secondi per mandare il suo personale saluto a Massimo Giletti.

#BiancaBerlinguer: "Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. La sua trasmissione è stata chiusa da un giorno all’altro ma noi speriamo tutti di poterlo rivedere in onda il prima possibile". #cartabianca pic.twitter.com/eNhHxOS6bw — #cartabianca (@Cartabiancarai3) April 18, 2023

" Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. Sapete che la sua trasmissione, Non è l’Arena, è stata chiusa da un giorno all’altro ", ha esordito la conduttrice di Cartabianca sottolineando che al suo collega di La7 è legata da un rapporto di amicizia oltre che dalla stima professionale per il lavoro, ricordando come in passato Giletti abbia difeso Cartabianca dagli attacchi ricevuti, soprattutto per la presenza costante del controverso professor Alessandro Orsini in relazione al conflitto ucraino. " Non conosco le ragioni di quella sospensione, tantomeno i retroscena legati al tema su cui aveva costruito le sue ultime puntate, quelli della lotta contro la mafia ", ha proseguito la conduttrice di Cartabianca. Quindi, la conclusione: " So che ha sempre fatto il mestiere del giornalista, con dibattiti, polemiche, inchieste, interviste e speriamo di poterlo rivedere in onda il prima possibile ".