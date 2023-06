"Spero solo che...". Fedez al veleno su Morgan a X Factor

" Il piacere, l'onore, la sfida ". Così Morgan ha commentato sui social network il suo ritorno a X Factor in qualità di giudice nove anni dopo l'ultima esperienza. L'artista prende il posto dell'uscente Rkomi e affianca Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Fedez al banco dei giudici nell'edizione 2023 del talent canoro di Sky. L'annuncio ufficiale della nuova giuria è stato fatto negli scorsi giorni ma tra i giudici riconfermati c'è chi non ha preso affatto bene il ritorno di Marco Castoldi a X Factor: Fedez.

Invece di salutare il ritorno del collega al tavolo dei giudici augurandogli un in bocca al lupo, il rapper è passato subito al contrattacco con parole al veleno nei confronti di Morgan. In occasione della presentazione del suo concerto LoveMI, alla domanda " Ti preoccupa il ritorno di Morgan a X Factor, visto che lui è sempre un po' turbolento ", il marito di Chiara Ferragni non è stato benevolo con Marco Castoldi. " Non è questione di turbolento, spero che sia professionale e arrivi almeno in orario. Basta ", ha detto Fedez con il volto serio e la voce risentita e alle rimostranze di chi lo intervistava, che ha provato a scagionare Morgan, il rapper ha replicato deciso: " No, non è scontato perché non è mai stato così, quindi..." .

Fedez e Morgan insieme (di nuovo) a X Factor