"È stato truccato". La verità sul televoto per Helena al Grande Fratello

L'eliminazione di Helena Prestes dal Grande fratello continua a far discutere. Orde di fan inferociti si sono riversati sui social per accusare la produzione di aver in qualche modo falsificato il televoto per far eliminare dal gioco la propria beniamina. Hanno chiesto l'intervento del Codacons e di altre associazioni dei consumatori ma, la verità, è che non c'è stata alcuna mistificazione del voto e che la procedura si è svolta regolarmente. La concorrente brasiliana è finita al televoto insieme ad altri "colleghi" in quanto il suo comportamento all'interno della Casa è stato considerato sconveniente e non rispettoso delle regole, a tratti violento.

Una punizione che le è costata la prosecuzione del reality tra le proteste dei fan, anche per un documento caricato dalla produzione del Grande Fratello in cui, a causa di un errore umano, era stata fatta confusione sui numeri. A spiegarlo è stato Fanpage.it, che ha raggiunto fonti vicine alla produzione per chiedere delucidazioni sulle due diciture diverse presenti nel documento caricato online: chi vuoi eliminare? Chi vuoi salvare? Questo avrebbe spinto i fan della brasiliana a gridare al complotto contro la loro amata, anche se la soluzione a questo strano incidente ha una risposta piuttosto banale, che non piace al fondom di Helena: " L'errore è stato umano, ovvero la persona incaricata di pubblicare i risultati ha caricato erroneamente il file di una precedente votazione che aveva come impostazione del televoto la domanda Chi vuoi salvare? (invece di aggiornarla al Chi vuoi eliminare?) e ha compilato in maniera incompleta le percentuali ".

Così spiega il sito Fanpage.it, nessuna dietrologia e nessun piano per far fuori la concorrente, come erroneamente ipotizzato. Per altro, per questa particolare votazione, che ha visto sfidarsi al televoto alcuni dei voti più amati dal pubblico, si è registrato un record di voti dal pubblico di casa, che ha superato le 3.6 milioni di preferenze espresse. I gruppi di fan si sono dati battaglia per eliminare gli avversari (e non per salvare il proprio idolo) e probabilmente Helena è uscito per qualche sorta di alleanza tra fandom, che hanno collaborato per far fuori la brasiliana.

Helena rientrerà nella Casa nella prossima puntata per una resa dei conti? Tutto è possibile, così come è stato per, eliminata nella puntata precedente, che ha avuto modo di confrontarsi con i suoi ex compagni di avventura.