Striscia, nuovi fuorionda di Berlinguer: "Branco di incapaci". Poi la confessione sulla Rai

Bianca Berlinguer, l'anticipazione di Striscia la notizia

Nuovo fuorionda di Striscia la notizia su Bianca Berlinguer. Nella puntata in onda oggi, il telegiornale satirico di Canale5 ha ottenuto dei fuorionda risalenti alla scorsa domenica del programma È sempre Cartabianca, condotto dall'ex conduttrice di Rai3. " Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così... hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una ", si sente dire dalla conduttrice. È la seconda volta che Striscia la notizia manda in onda un servizio che ha come protagonista Berlinguer. La prima era stata lo scorso gennaio, con toni simili.

Successivamente a questo sfogo, poi, la conduttrice ha aggiunto: " Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi… Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati ". Per anni, Berlinguer è stata il volto di punta di Rai3, di cui è stata anche direttrice. L'anno scorso ha deciso di cambiare casacca passando a Mediaset, dove è diventato uno dei principali volti di Rete4, il canale a vocazione politica dell'azienda del Biscione.

E ancora, la conduttrice nel fuori onda trasmesso dal telegiornale satirico ha ribadito la sua stizza per il lavoro effettuato dai suoi collaboratori, che stando alle sue parole non realizzerebbero servizi di qualità in base ai suoi standard. " I pezzi fanno pena, proprio pena.

E adesso fanno pena anche quelli del settimanale., tutti! Non c’era un pezzo decente. L’impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni giuste si impegnano per forza male: fanno".