Striscia la notizia, Staffelli consegna il tapiro a Massimo Giletti

Se non è attapirato poco ci manca, ma almeno non lo ha dato a vedere. In seguito alla sospensione del suo programma Non è l'arena, Massimo Giletti è stato raggiunto da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il tapiro d'Oro per quanto avvenuto nelle ultime ventiquattro ore, ma il giornalista l'ha presa con ironia. Il servizio della consegna dell'ambito premio ideato da Striscia la notizia andrà in onda nella prossima puntata del tg satirico (Canale 5, ore 20.35), ma già trapela qualche indiscrezione.

Dopo Antonio Cassano è toccato al popolare conduttore ricevere il Tapiro. La chiusura improvvisa e senza spiegazioni da parte di La7 di Non è l'arena ha lasciato il pubblico a bocca aperta, ma a quanto pare anche lo stesso Massimo Giletti, che ha ricevuto il Tapiro dalle mani di Staffelli. " Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…", ha scherzato l'inviato di Striscia, consegnando il premio al giornalista. L'ipotesi che il conduttore di Che Tempo che fa sia stato (ancora una volta) il mandante dell'allontanamento di Giletti, come si vociferava fosse successo anni fa, ha scatenato Valerio Staffelli, ma Giletti ha replicato a tono: "E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora ".

Perché Giletti è stato allontanato da La7?