"Sospeso dalla conduzione". La decisione Mediaset su Giambruno

Andrea Giambruno non è alla conduzione de Il diario del giorno, il programma di Rete 4 che presenta ormai da un anno. Dopo la comunicazione di Giorgia Meloni sulla fine della relazione dal giornalista, erano in tanti oggi a chiedersi se Giambruno si sarebbe presentato davanti alle telecamere e la risposta è arrivata poco fa, quando il pubblico ha notato la sostituzione. Va specificato che in altre occasioni si è assistito a un avvicendamento di conduttori alla guida del programma e non è la prima volta, questa, che Giambruno non va in onda in favore di altri colleghi. Ma, vista la situazione, il fatto desta un certo interesse.

Al suo posto, per la puntata di oggi, è stato chiamato Luigi Galluzzo, volto della rete. Alla domanda di Claudio Cerasa sulle sorti del collega, dopo le voci che si sono rincorse per tutta la mattinata, il giornalista ha glissato: " Adesso ci sono io, la settimana prossima si vedrà ". Il programma, infatti, va in pausa per il weekend e nei prossimi due giorni l'azienda prenderà le decisioni del caso, che sono comunque slegate dalla situazione personale del giornalista. Infatti, pare che Mediaset stia effettuando alcune verifiche in merito a una possibile violazione del codice etico aziendale e solo nel caso in cui queste venissero appurate, al giornalista verrebbe inviata una lettera di contestazione. È il secondo fuori-onda trasmesso dal programma di Antonio Ricci a essere attenzionato con maggiore cura, perché è lì che Giambruno pronuncia espliciti riferimenti sessuali durante le conversazioni, anche con le sue colleghe.

Da fonti di governo, pare che per quanto riguarda la puntata di questo pomeriggio sia stato lo stesso giornalista a decidere di non andare in onda. A scapito di quanto trapelato nelle ultime ore, durante le quali le notizie si sono rincorse in modo scomposto, al momento non ci sarebbe alcun provvedimento da parte di Mediaset nei confronti del giornalista, dopo i video diffusi da Striscia la Notizia. Tutte le decisioni sono rimandate. Intanto, Giorgia Meloni ha già dichiarato che non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda e si sta concentrando con ancora più attenzione sul lavoro. Nelle prossime ore volerà a Il Cairo per il vertice sulla pace e poi potrebbe fare tappa in Israele per un incontro con il premier locale.