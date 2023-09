Grande Fratello, che lavoro fanno gli "sconosciuti" nella Casa

Contrariamente a quanto si poteva immaginare non sono i vip ad avere catturato l'attenzione degli spettatori e del popolo dei social dopo la prima puntata del Grande Fratello. La curiosità è tutta rivolta ai nip selezionati dagli autori nei casting, che si sono svolti in giro per l'Italia. Da Giselda a Vittorio fino a Rosy Chin, sono i volti sconosciuti ad essere le vere "star" del nuovo Gf. Ma chi sono e che lavoro fanno gli sconosciuti nella Casa?

Paolo Masella

A varcare la porta rossa per primo è stato il 25enne Paolo Masella, romano Doc, che nella vita di tutti i giorni fa il macellaio in bottega e nel tempo libero gira il mondo. Attaccatissimo alla mamma, Paolo si è già messo in mostra per i suoi addominali.

Angelica Baraldi

La modenese Angelica Baraldi, 26 anni, ha un passato nel mondo dei concorsi di bellezza. Arrivata alle finali di Miss Mondo Italia, Angelica ha rinunciato a concorrere per laurearsi e oggi è Account Manager in un'azienda informatica della sua città.

Anita Olivieri

La parlantina non le manca e Anita, 26 anni romana, di lavoro fa proprio l'esperta in comunicazione e branding per un'azienda di automotive in provincia di Roma.

Giselda Torresan

La 34enne veneta è sicuramente la più chiacchierata del web. Nella vita, oltre ad amare la montagna e la fotografia, Giselda lavora come operaia turnista in una ditta di stampaggio plastica di Treviso e sogna di sposare un montanaro in stile Mauro Corona.

Giuseppe Garibaldi

Il 31enne originario di Reggio Calabria è emigrato al nord per inseguire il sogno del posto fisso. Oggi Giuseppe lavora come collaboratore scolastico in un istituto del nord Italia.

Rosy Chin

Nata e cresciuta in Italia da una famiglia asiatica, Rosy Chin è sicuramente la nip più conosciuta dal popolo dei social. Le sue video ricette di cucina spopolano in rete, ma rappresentano uno svago a quello che è il suo lavoro principale: chef nel suo ristorante.

Letizia Petris

Della sua professione ha raccontato pochissimo, ma Letizia, 24 anni di Riccione, ha rivelato che nella vita privata lavora in un locale sulla riviera romagnola e fa la fotografa.

Lorenzo Remotti

Il 37enne originario di Alessandria è il più eclettico tra i volti sconosciuti nella casa del Gf. Sposato e con un figlio piccolo, Lorenzo fa uno dei mestieri più vecchi del mondo, il calzolaio nel negozio di proprietà della moglie, che lavora con lui.

Marco Fortunati

Il 32enne bolognese non fa un solo lavoro ma addirittura tre e nel video di presentazione ha tenuto a precisarlo: maestro sci, istruttore di kitesurf e infine tassista.

Vittorio Menozzi

Come Giselda anche Vittorio, 23 anni di Parma, ha già catturato l'attenzione soprattutto per il suo seguito su TikTok. Vittorio è laureato in Ingegneria ma attualmente lavora come modello, lavoro che gli ha consentito fino a oggi di pagarsi gli studi e girare il mondo.