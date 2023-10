Tale e Quale Show, dopo l’infortunio di Maria Teresa Ruta, arriva un clamoroso ritiro

Sembrerebbe non esserci pace per Tale e Quale Show. Così, dopo l’infortunio di Maria Teresa Ruta – che è stata costretta a fermarsi una settimana per la frattura di una costola – adesso, uno dei concorrenti deve ritirarsi. Stiamo parlando di Scialpi; il cantante, infatti, ha avuto un grave infortunio e dovrà dire addio allo show del venerdì sera di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

L’infortunio di Scialpi

Se per Maria Teresa Ruta è stato possibile avere un sostituto (la figlia Guenda Goria che si è esibita al suo posto), non potrà accadere lo stesso per Scialpi. Stando a quanto ripotato da Tv Blog, il programma dovrà proseguire la gara con soltanto dieci concorrenti in scuderia, piuttosto che undici. A quanto pare, dunque, Scialpi è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio alla gamba.

Tutto sarebbe accaduto al termine della quinta puntata. In realtà, Scialpi non era già riuscito ad esibirsi durante la diretta di venerdì scorso a causa dei problemi con la voce. Il cantante si era comunque presentato in puntata promettendo ai telespettatori di recuperare l’esibizione nei panni dei Cugini di Campagna che avrebbe dovuto fare. Purtroppo, però, nel frattempo, Scialpi è stato vittima di un nuovo infortunio che nulla avrebbe a che vedere la raucedine. Mentre tornava in camerino, infatti, secondo quanto si apprende – complici sicuramente gli zatteroni dei Cugini di Campagna – l’attore sarebbe scivolato rovinosamente. Un forfait inaspettato che costringerà Tale e Quale a proseguire senza uno dei suoi protagonisti. D’altronde, mancano soltanto tre puntate alla fine della tredicesima edizione dello show. L’ultima delle quali vedrà protagonisti i 5 migliori artisti di quest’anno contro i 5 dello scorso anno, che si confronteranno a “suon di imitazioni”.

Le esibizioni di venerdì sera e le novità

Nella prossima puntata, in onda venerdì 27 ottobre, tutti i concorrenti vestiranno i panni di personaggi noti nel panorama musicale italiano e non. Così, Jo Squillo vestirà i panni di Mina. Ginevra Lamborghini dovrà imitare Madame. Alex Belli interpreterà Totò Cotugno, mentre Pamela Prati sarà Carmen Miranda. L’incredibile coppia Paolantoni-Cirilli indosserà i panni delle Las Ketchup. E ancora, Jasmine Rotolo sarà Noemi, mentre Luca Gaudiano rifarà Tananai. Lorenzo Licitra imiterà Michael Jackson, Ilaria Mongiovì interpreterà Marcella Bella e, infine, Maria Teresa Ruta, interpreterà Nancy Sinatra.

Grandi novità anche per la giuria che oltre l’ormai noto trio, Goggi-Malgioglio-Panariello, vedrà David Pratelli nei panni di Christian De Sica. E ancora, siederà al tavolo dei giudici, accanto a Pratelli, anche Alessia Marcuzzi che è pronta a ripartire con la nuova edizione di Boomerissima, in arrivo la prossima settimana su Rai 2.