Tale e Quale Show, arriva lo stop per Maria Teresa Ruta: salterà la prossima puntata

Brutte notizie per Maria Teresa Ruta. La giornalista e conduttrice, come ha reso noto TvBlog, avrebbe riportato la frattura di una costola ed è per questo che potrebbe saltare la puntata di Tale e Quale Show in programma venerdì 20 ottobre. Tutto sarebbe accaduto durante le prove per la diretta, ed è lì che l'ex conduttrice della Domenica Sportiva sarebbe rimasta vittima dell’infortunio.

Chi sostituirà Maria Teresa Ruta

L’ex gieffina avrebbe dovuto interpretare sul palco di Tale e Quale Show Elettra Lamborghini; tuttavia, secondo TvBlog si sarebbe rotta una costola. Un infortunio che costringerà la Ruta a fermarsi sicuramente per la diretta di venerdì, anche se ancora non è chiaro quanto durerà lo stop. Naturalmente bisognerà monitorare la situazione ed assicurarsi che la conduttrice possa riprendersi del tutto, per evitare ricadute o danni ulteriori.

Soltanto nei prossimi giorni, dunque, si capirà se potrà proseguire o meno la sua avvenuta nello show targato Rai Uno e condotto da Carlo Conti. Nel frattempo, in molti si staranno chiedendo chi sostituirà Maria Teresa Ruta. Il programma ha già individuato chi prenderà il suo posto: stiamo parlando di Guenda Goria, la figlia della Ruta e del giornalista Amedeo Goria (le due hanno già condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip 5, di cui fu vincitore Tommaso Zorzi). Peraltro, per uno strano "scherzo del destino", come rende noto TvBlog, Guenda in passato aveva già tentato di entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show, sostenendo i provini, ma senza mai essere scelta. Sarà dunque forse l’occasione giusta per Guenda di fare un provino in diretta?

Le esibizioni di venerdì sera

Nella prossima puntata, in onda venerdì 20 ottobre, tutti i concorrenti vestiranno i panni di personaggi noti nel panorama musicale italiano e non. Così, Jo Squillo vestirà i panni di Annie Lenox. Ginevra Lamborghini dovrà imitare Elodie. Alex Belli interpreterà Mr. Rain, mentre Pamela Prati sarà Renato Zero. Scialpi imiterà Nick dei Cugini di campagna, mentre l’incredibile coppia Paolantoni-Cirilli (insieme a Pino Insegno) indossseranno i panni dei Village people. E ancora, Jasmine Rotolo rifarà Rihanna, mentre Luca Gaudiano sarà Hozier. Lorenzo Licitra imiterà Alex Baroni e Ilaria Mongiovì interpreterà Shakira. Infine, come anticipato, Guenda Goria salirà sul palco interpretando Elettra Lamborghini al posto di mamma Maria Teresa.