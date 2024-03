Il teatrino di Perla Vatiero, l’uragano Alessio Falsone: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda martedì sera, 4 marzo, la 41esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Continuano gli scontri nel reality di Cinecittà che vede Beatrice Luzzi scontrarsi prima con Grecia Colmenares e, poi, con Anita. Proprio il rapporto di quest’ultima con Garibaldi sembra essere arrivato al capolinea; tuttavia, nel frattempo, è sempre più vicina ad Alessio Falsone. Perla, protagonista di un incontro/scontro con Mirko, ha avuto un momento di profondo sconforto. Grandi emozioni, invece, per Massimiliano che ha potuto riabbracciare la sorella Monica. Anita Olivieri è stata la meno votata dal pubblico. Massimiliano, Simona, Grecia, Greta, Federico, Letizia e Anita sono i concorrenti finiti al televoto della prossima puntata. A commentare il percorso degli inquilini, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quarantunesima serata.

Concorrenti

Grecia Colmenares – voto 5.5

L’abbiamo finalmente vista al di fuori del momento nomination. Il motivo? Lo scontro tra titani con Beatrice Luzzi che non le ha risparmiato parole decisamente poco carine. Tuttavia, su una cosa non possiamo fare a meno di concordare con l’Eva Bonelli di Vivere: Grecia si sarà sicuramente spesa all’interno del reality in termini di ordine e pulizia, ma dal punto di vista del gioco non ha innescato chissà quante dinamiche, se non negli ultimi giorni. Speriamo, quanto meno, continui in questa direzione o finiremo per ricordarcela come la “leona” di questa edizione, ma senza alcun ruggito.

Perla Vatiero – voto 4

Descrive gli ultimi giorni trascorsi nella Casa di Cinecittà come “pesanti”. Eppure, ahimè, l’impressione è che qui ciò che stia diventando davvero pesante è l’infinita querelle con Mirko. “Perla non capisce più cosa vuole lei e cosa vuole il pubblico” tuona Anita e, effettivamente, non le possiamo dar torto, considerando che ormai da settimane assistiamo a continui dubbi, interrogativi e domande da parte della Vatiero. Le perplessità possono anche starci, ma perché dire ti amo? Poi, la furbata del secolo: il linguaggio in codice che, prontamente, la bella salernitana smentisce in prima serata a centro studio dinanzi ad Alfonso Signorini; peccato che a sbugiardarla siano arrivati i filmati. Che dire cara Perla, il pubblico non dimentica e adesso è dura ritornare sui tuoi passi.

Sergio D’Ottavi – voto 6.5

Chi l’avrebbe mai detto? È entrato senza aspettativa alcuna e adesso è proprio lui ad alimentare il drama tra Mirko e Perla. Così è stato Sergio a chiamare la Vatiero nel letto e a dare il via alla metafora delle scarpe. Noi, dal canto nostro, non possiamo fare altro che ringraziarlo per averci regalato la dinamica numero una della serata.

Anita Olivieri – voto 5

La serata delle figuracce. Dopo Perla, anche Anita viene sbugiardata dai filmati. Così, quando Alfonso Signorini, in apertura di puntata, sottolinea le sue lamentele riguardo alla popolarità che una volta uscita dalla Casa potrebbe “romperle”, lei nega. Tuttavia, video manent e Anita è stata smentita prima di giocare a fare “l’incompresa” come ha giustamente rimarcato il padrone di casa. Notorietà o meno, bisognerebbe ricordare alla concorrente di volare basso dal momento che, come ha affermato Signorini, la Casa del Grande Fratello non è la Casa delle opportunità; quelle bisognerebbe guadagnarsele da sé, esattamente come la fama.

Giuseppe Garibaldi – voto 8

Dopo il suo rientro in Casa abbiamo assistito a ciò che non ci saremmo mai aspettati, l’allontanamento da Anita. Tuttavia, ciò che ad oggi non riusciamo a capire è il vero punto di rottura nel loro rapporto. Quello che, però, pare evidente è l’assoluta buona fede di Garibaldi e, addirittura, arrivare quasi a non parlarsi risulta davvero esagerato. Da apprezzare le difese nei confronti di Anita, nonostante tutto, a seguito delle dure parole che le ha riservato la Luzzi.

Massimiliano Varrese – voto 7

Basta parlare di Valentina, la madre di sua figlia Mia, per farlo scoppiare in un mare di lacrime. Nella puntata di ieri sera, abbiamo visto un Massimiliano completamente diverso che, con tanta emozione, ha rivelato “Sogno il miracolo di riunire la mia famiglia”. Effettivamente, più volte durante il suo percorso, l’attore ha manifestato il desiderio – anche se in maniera discontinua – di provare a ricucire il rapporto con l’ex compagna. Poi, a dargli sostegno è arrivata la sorella Monica che gli ha ricordato quanto sia buono, raccomandandogli di darlo a vedere maggiormente. Croce e delizia, però, per Varrese, dal momento che nei giorni scorsi si è reso protagonista anche di un duro scontro con Letizia che ha portato a una rottura che sembra definitiva. A onor del vero, Massimiliano sarà anche spesso esagerato nelle sue reazioni, ma la delusione per essere stato nominato in massa dal suo gruppo è certamente lecita.

Beatrice Luzzi – voto 5.5

Una puntata al veleno per l’attrice che non ha risparmiato nessuno. Dà della “stupida” a Grecia e, poi, definisce “cattivissima e strega” Anita prima di accusarla di aver usato Giuseppe per poi “gettarlo via”. Cara la nostra Beatrice, che tu non abbia peli sulla lingua è chiaro a tutti, però, delle volte, bisognerebbe misurare un pochino di più le parole, soprattutto arrivati a questo punto del gioco, dal momento che sono trascorsi sei mesi e i nervi sono sempre più tesi.

Alessio Falsone – voto 8

Il concorrente perfetto. Alessio “uragano” Falsone è l’ultimo arrivato, ma è incredibile la sua capacità di creare dinamiche dal nulla. A dimostrazione di questo, ha retto la puntata di ieri sera per più di due ore, senza (quasi) che aprisse bocca. È per lui che Perla e Mirko sono entrati in crisi ed è sempre per lui che gli “Anibaldi” sembrano essere arrivati al capolinea, senza dimenticare che la stessa Anita pare mettere in discussione il rapporto durato dieci con il suo fidanzato Edoardo. A questo punto il dubbio è lecito: chissà se ancora per lui, Anita e Perla si scontreranno nei prossimi giorni.

Marco Maddaloni – voto 7.5

Abbandona il gioco a testa alta e, d’altronde, non sorprende. Sin dal giorno zero, ha dimostrato di essere un grande uomo e la scelta di lasciare il reality per stare accanto alla sua famiglia, dopo la morte del suocero, né è l’ennesima dimostrazione. Saluta i compagni d’avventura dedicando loro parole di saggezza e di affetto. Un bel percorso.



Per il quarantunesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.00% di share.