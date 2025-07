Temptation Island, chi sono Sonia e Alessio la coppia di avvocati pugliese

Ad una settimana dal debutto di Temptation Island, hanno già guadagnato il titolo di coppia più discussa di questa edizione. Stiamo, naturalmente, parlando di Sonia e Alessio, la coppia di avvocati pugliesi che appena approdata al resort Calalandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria, ha subito fatto discutere. Proprio al termine della prima puntata del docu reality, andato in onda giovedì scorso 3 luglio, infatti, abbiamo visto Sonia rientrare in gioco in veste di “consigliera” e Alessio abbandonare il villaggio, dopo aver rifiutato la richiesta del falò di confronto anticipato della compagna.

Sonia e Alessio

Come anticipato, Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono entrambi avvocati; lui ha 39 anni, lei 48 e vive a Orta Nova, in provincia di Foggia. Partecipano a Temptation Island perché definiscono il loro rapporto turbolento. Queste le parole di Alessio nel video di presentazione a proprosito dei motivi che lo hanno spinto a partecipare alla trasmissione: “Ho espresso io la volontà di partecipare a Temptation Island, perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni anche negative che mi fanno soffrire”.

Immediata, la replica di lei che lamenta un allontanamento del fidanzato: “Sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io al programma, perché nell'arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento con una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti”. E ancora ha aggiunto: “Io ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché lo ho aiutato quando è diventato avvocato e, di fatto, esercita ancora in casa mia. Purtroppo, io ho già subito in passato una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e oggi non voglio più sbagliare”.

La richiesta di falò di confronto anticipato

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, abbiamo visto Alessio lasciarsi andare a delle dichiarazioni che non hanno fatto piacere a Sonia; per questo, lei ha immediatamente richiesto il falò di confronto anticipato. Il fidanzato, appena arrivato al resort, ha svelato di aver sognato di fare l’amore con altre donne e, come se non bastasse, ha rivelato di aver chiesto a Sonia di sposarlo “per gratitudine”. Per sua stessa ammissione, infatti, Sonia l’avrebbe aiutato a realizzare i suoi obiettivi, diventare avvocato. Così, dinanzi a tali rivelazioni, la fidanzata ha immediatamente chiesto il falò di confronto e lui, dal canto suo, ha declinato l’invito.

Nonostante ciò, a Sonia è stato concesso di rimanere nel villaggio delle fidanzate; diverso, è stato per Alessio che ha dovuto lasciare il villaggio dei fidanzati.

Tutto, però, sembrerebbe ancora da decidere perché al termine della prima puntata della trasmissione, il padrone di casa, Filippo Bisciglia ha anticipato che nella loro storia ci saranno ancora dei