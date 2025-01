Toccateci tutto ma non Dexter

Ascolta ora 00:00 00:00

Mai far morire i protagonisti delle serie di successo. Ma direi anche di quelle di insuccesso, perché non si sa mai. Vale anche per i film: pensate al primo Saw-l’enigmista, lo fanno morire e poi sbanca al botteghino e per arrivare a Saw numero dieci Tobin Bell deve recitare sempre nei flashback. Stessa cosa per Dexter: dopo anni di scomparsa Showtime decise di riprenderlo in Dexter: New Blood, e tutti a leccarsi i baffi (di sangue). Tornava il nostro serial killer preferito (che uccide solo chi se lo merita, seguendo le regole del padre, il famoso codice di Harry), e la stagione è andata benissimo, anche con l’ingresso del figlio, il quale figlio però alla fine cosa fa? Lo uccide, e il new blood finisce lì.

Ma, dico, siete scemi. Tuttavia adesso è confermato il ritorno, con la serie Dexter: Resurrection. Ambientata a New York, oltre ovviamente a Michael C.

Hall (sono andato a controllare subito, pensando: non è che ci vogliono rifilare un Dexter senza Dexter? Magari col figlio? No, eh!), ci sarà anche il ritorno di David Zayas (Batista), James Remar (Harry Morgan, il padre), e perfino, strepitosa new entry, Uma Thurman. Questa volta la produzione annuncia anche che sarà la prima di molte stagioni. Hanno capito la lezione.