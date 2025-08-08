Tragico schianto in auto, muore l'ex concorrente di MasterChef

I fan di Yanin Campos sono sotto choc per la tragica fine della content creator e chef televisiva, morta a soli 38 anni a seguito di un drammatico incidente avvenuto in Messico. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna avrebbe perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro un'altra auto in sosta. Subito trasportata d'urgenza in ospedale, Yanin è morta dopo due giorni di agonia.

Chi era Yanin Campos

Yanin Campos era già nota come creatrice di contenuti su TikTok, dove era seguita da oltre 100mila follower, ma era diventata famosa grazie alla partecipazione alla versione messicana di "MasterChef" 2018. Durante la sua esperienza televisiva aveva legato con gli altri concorrenti e, nonostante fosse arrivata solo sesta, aveva conquistato il pubblico per la sua simpatia, tanto che la casa di produzione del format televisivo l'aveva richiamata per "MasterChef México: La Revancha" nel 2019 e anche come ospite de "La Academia". Negli ultimi anni, pur lavorando come infermiera, si era concentrata sul suo ruolo di influencer sui social, tralasciando la passione per la cucina. L'ultimo video condiviso su TikTok risale a sei giorni prima dell'incidente, quando scherzava con i suoi follower sull'essere seguita dai fan più accaniti.

L'incidente mortale

Secondo quanto riferito dai media messicani la mattina di sabato 2 agosto Yanin si trovava a bordo del suo Suv e stava percorrendo la periferica Almada a Chihuahua in Messico. Secondo le prime ricostruzioni, Campos avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro un'auto parcheggiata. Soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Christus Muguerza di Parque, la donna è stata ricoverata in terapia intensiva, dove ha lottato per due giorni. Le ferite riportate si sono rivelate però fatali e Yanin è morta il lunedì 4 agosto. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per stabilire le cause della tragedia e tra le ipotesi al vaglio ci sono anche l'eccesso di velocità e una distrazione dovuta al cellulare.

L'annuncio della famiglia