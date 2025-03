"Tu fai l'Isola?", "Fatti i fatti tuoi". Lo "spoiler" di Simona Ventura

Ascolta ora 00:00 00:00

Simona Ventura sarà la nuova opinionista unica de "L'Isola dei famosi"? La conferma ufficiale ancora manca ma le voci sono insistenti e arrivano da fonti autorevoli. La notizia era già trapelata dalle pagine del sito TvBlog e una mezza conferma era arrivata da Alfonso Signorini che, nel suo format digitale "Boom", aveva spifferato: " Ci sarà lei in coppia con Veronica Gentili. È un bel ritorno ". Nelle scorse ore, però, sembra essere stata la stessa Simona Ventura a spoilerare la sua presenza da protagonista nella prossima edizione del reality di Canale 5. Dove? A Che tempo che fa.

La t-shirt con la citazione

Simona Ventura è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 30 marzo. La conduttrice di "Citofonare Rai2" è uno degli ospiti fissi del Tavolo del programma e in studio si è presentata con una delle sue iconiche t-shirt, che riportano slogan o frasi celebri da lei pronunciate nel corso della sua carriera. Ed è proprio con una frase pronunciata in una finale da lei condotta dell'Isola e scritta sulla sua maglietta ("Chi vuoi che vinche?!"), che la conduttrice ha scelto di presentarsi a Che tempo che fa domenica sera. L'immagine è diventata virale sui social network e ha scatenato i fan. Ad alimentare le voci è stato poi il battibecco che Simona Ventura ha avuto con Giucas Casella poco dopo.

Lo spoiler di Giucas Casella

Quando Fazio ha accolto la conduttrice al Tavolo insieme agli altri personaggi ha ricordato la frase legata al reality di sopravvivenza, e a quel punto Giucas Casella - che siede sempre accanto a Ventura - le ha chiesto a bruciapelo: " Ma tu fai l'Isola ora?". D'istinto Simona ha replicato: "No! Non lo so...". Poi ha zittito l'illusionista : "Tu fatti i fatti tuoi Giucas!" . Tra risate e imbarazzo, il botta e risposta si è concluso in quel momento, ma su X il dibattito si è infiammato. Per molti si è trattato di uno spoiler sul nuovo ruolo di Simona Ventura a l'Isola.

Dopo averlo condotto per l'ultima volta nel 2011 e avervi partecipato come naufraga nel 2016 per la conduttrice si tratterebbe di un inatteso ritorno nei panni di opinionista al fianco della nuova conduttrice Veronica Gentili.