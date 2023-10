Uomini e Donne, Gemma Galgani è disperata: a consolarla arriva Rudy Zerbi

Sembrerebbe davvero non esserci pace per Gemma Galgani. La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne in questi giorni la stiamo vedendo alle prese con una situazione sentimentale difficile. Così, come ormai spesso succede, è apparsa dietro le quinte a disperarsi per il sentimento non corrisposto del cavaliere Maurizio Laudicino. Questa volta, però, a consolarla una persona davvero “speciale”. Stiamo parlando di uno dei volti ormai divenuti storici nei programmi di Maria De Filippi, Rudy Zerbi.

La delusione di Gemma

Non è una novità vedere la dama torinese disperarsi dietro le quinte del dating show pomeridiano di Canale 5; questa volta, a farla soffrire ci ha pensato Maurizio, il 57enne ligure che si è presentato nello studio per conoscerla. Poi, dopo qualche uscita, ha rivelato di non poter andare “oltre” e per questo, ha deciso di mettere un punto alla frequentazione con la Galgani. Inutile dire che quanto accaduto ha immediatamente scatenato la “furia” degli opinionisti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno sottolineato che l’esperto di marketing e comunicazione avesse utilizzato la popolarità di Gemma per i propri interessi. La Galgani, però non ha retto il colpo e si è recata dietro le quinte per sfogare la sua delusione e lasciandosi andare ad un pianto disperato.

Il sostegno di Rudy Zerbi

È a questo punto, che a sostenerla è arrivato Rudy Zerbi, ormai un volto molto noto al pubblico di Mediaset. Nella puntata andata in onda oggi, infatti, si vede il professore di Amici vicino alla dama consolarla con grande empatia. “Le sta tenendo compagnia” , afferma immediatamente la padrona di casa, nel momento in cui le telecamere riprendono i due; tuttavia, non può sentirsi l’audio della loro conversazione. Ad ogni modo, Zerbi deve aver convinto Gemma a fare rientro in studio poiché dopo il loro scambio, la torinese si prepara per tornare dalla De Filippi. “Hai freddo?” , chiede Tina Cipollari a Gemma, mettendole addosso una stola per riscaldarla quando raggiunge la sua postazione. "Sì, ho freddo" , risponde la dama, accettando l’aiuto di Tina. “L’ho detto che non sta bene, ha la febbre” , ha continuato ironizzando l’opinionista, prima di invitare il medico ad entrare in studio. A nulla però, sarebbe servita la reazione della dama; infatti, Maurizio si è dimostrato totalmente indifferente tanto che la torinese ha esclamato: “Ma con chi sono uscita per due mesi?” .

Rudy Zerbi ed il motivo della sua presenza a Uomini e Donne