Uomini e Donne, Tina Cipollari nuova dama del Trono Over?

Ascolta ora: "Uomini e Donne, Tina Cipollari nuova dama del Trono Over?"

Era il 2001 quando Tina Cipollari, 30 anni, scendeva le scale dello studio di Uomini e donne per corteggiare Roberto. Da allora sono passati ventidue anni, nei quali si sono susseguiti un trono, un matrimonio, tre figli e il ruolo da opinionista, ma oggi la vamp romana sembra essere pronta a mettersi di nuovo in gioco nel popolare programma di Canale 5, come dama del Trono Over.

L'indiscrezione circola con insistenza sul web da giorni. " Il volto storico della trasmissione di Maria De Filippi, dal prossimo settembre, potrebbe cogliere la palla al balzo per provare a dare una svolta alla sua vita sentimentale e provare a capire se qualcuno tra i protagonisti del trono over possa far breccia nel suo cuore ", riferisce il sito BlastingNews, il primo a lanciare la bomba sul nuovo ruolo di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Tina Cipollari, l'esordio a Uomini e donne

Se la notizia venisse confermata si tratterebbe di un vero e proprio stravolgimento nel programma di Maria De Filippi. Da vent'anni, infatti, Tina è opinionista in studio. Dopo il corteggiamento a Roberto (che non la scelse), Tina conquistò il cuore del pubblico tanto da convincere Maria a metterla sul trono. Alla fine del suo percorso da protagonista, la Cipollari scelse Daniele ma la storia durò poco e la De Filippi decise di richiamare la vamp romana, che giocava a imitare Marilyn Monroe, in studio con il ruolo di opinionista.

Era il 2003 e negli studi di Cinecittà Tina incontrò Kiko Nalli (corteggiatore della tronista di quel periodo) e tra i due fu colpo di fulmine. Nonostante il matrimonio e i tre figli, la coppia si è lasciata anni fa e da quel momento l'opinionista ha avuto solo una storia importante naufragata, però, l'anno scorso. Non sorprende, dunque, che la Cipollari sia pronta a volersi mettere nuovamente in gioco alla ricerca dell'anima gemella.

Uomini e donne, cosa cambia a settembre

Se Tina Cipollari dovesse entrare nel parterre delle dame del trono Over, il suo posto da opinionista rimarrebbe vacante. Maria De Filippi potrebbe scegliere di confermare Gianni Sperti e Tinì Cassini oppure rimpiazzare la poltrona lasciata dalla vamp romana. L'estate porterà sicuramente consiglio alla popolare conduttrice, che - si vocifera - sarebbe pronta a rinunciare al trono classico. L'interesse sui giovani tronisti sembra essere notevolmente sceso negli ultimi anni e per dare una sferzata di novità la Fascino e la De Filippi potrebbero decidere di eliminare la formula concentrandosi solo sul trono Over.