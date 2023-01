"Va contro la Carlucci". Ecco perché Alba Parietti non va in onda

Sarebbe dovuto essere uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Rai Due. Invece la messa in onda di "Non sono una signora", la nuova trasmissione di Alba Parietti, slitta da mesi. Il ritorno in televisione della Parietti come conduttrice era previsto a novembre, poi a febbraio e ora addirittura a primavera inoltrata.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, lo scorso giugno, il direttore di rete Stefano Coletta parlò di "Non sono una signora" come di un programma di intrattenimento "senza nessuna irriverenza" basato sull'arte en travesti, dove alla giuria spetta il compito di scoprire chi c'è dietro le drag queen. " Quella che andiamo a fare è un'operazione di libertà ", aveva assicurato Coletta, che ha poi affidato la conduzione a Alba Parietti. La trasmissione sarebbe dovuta andare in onda dal 7 novembre al 5 dicembre, ma in tv la Parietti non si è vista.

Le parole di Alba Parietti

La conduttrice è già stata in tv a promuovere il suo nuovo progetto - prima da Conti a "Tale e quale show" poi dalla Fialdini in "A ruota libera" - e i continui rinvii hanno sorpreso anche lei. Negli scorsi giorni, Alba Parietti è intervenuta nel programma radiofonico "Un giorno da pecora" su Rai Radio1 per parlare del suo show, dicendosi entusiasta di tornare con questo progetto. Ma sulle tempistiche non ha dato certezze: " È un bellissimo programma, prima lo aspettavo a novembre, poi a dicembre…è l'attesa quello che serve. La partenza il 14 febbraio è un'altra ipotesi. Non lo so ".

Il comunicato Rai

L'incertezza e le voci circolate sullo scarso gradimento che la registrazione del format avrebbero avuto in rete, hanno indotto i vertici Rai a diramare un comunicato ufficiale: "In riferimento alla messa in onda del programma "Non sono una signora", previsto inizialmente in prima serata su Rai 2 a dicembre 2022, la direzione Intrattenimento Prime Time comunica che il periodo di programmazione per la prima serata condotta da Alba Parietti è previsto a maggio 2023 per cinque puntate ". Le motivazioni dietro all'ennesimo slittamento non sono state rivelata, ma secondo TvBlog ci sarebbe un conflitto di interessi.

I "problemi" sulla messa in onda