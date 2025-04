Valentina Bisti, la giornalista che ha annunciato la morte del Papa: "Il trucco era l'ultimo dei miei pensieri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nome di Valentina Bisti è rimbalzato in rete migliaia di volte negli ultimi giorni e si è legato indissolubilmente alla notizia della morte di Papa Francesco. E' stata infatti la giornalista Rai a dare la notizia del decesso del Papa la mattina del 21 aprile su Rai1 e è stata lei a condurre l'edizione straordinaria del Tg1, che ha seguito le concitate fasi successive alla dipartita di Bergoglio. Il suo nome è finito, però, anche al centro di una surreale polemica.

Sui social network Valentina Bisti è stata duramente criticata per essersi presentata in video senza trucco e su di lei si è aperto un vero e proprio caso. In un primo momento la giornalista ha preferito non giustificare la sua scelta ma, vista la risonanza avuta dalla polemica, alla fine si è trovata costretta a rompere il silenzio sulle pagine di Fanpage. " E' stata la diretta più difficile della mia vita; quella che tutti i giornalisti da una parte temono e dall'altra vorrebbero fare nel migliore dei modi ", ha ammesso Bisti, parlando dell'edizione straordinaria sulla morte di Papa Francesco.

Cosa è successo prima della diretta

A proposito dell'annuncio della morte del Papa la giornalista ha raccontato: " È stato tutto molto veloce, eravamo in riunione di sommario, è arrivata la notizia, io sono scesa di corsa in studio ed è partita la macchina della straordinaria. In quel momento hai mille impulsi e cose da seguire. Chi è in studio con me? Chi c'è a Piazza San Pietro? Chi sono gli inviati? Dovevo capire la situazione ". Andare in onda velocemente era la priorità: " Avevo solo una penna, al mio fianco c'erano i miei colleghi Ignazio Ingrao e Oliviero Bergamini. Ci siamo detti di andare a braccio, gli ho chiesto di seguirmi e raccontare al meglio la cosa ". La semplicità e la professionalità, però, non l'hanno messa al riparo dalle critiche.

La replica alle critiche sul trucco

Sulla polemica scatenatasi per essere andata in onda senza trucco, Valentina Bisti ha replicato: " Al trucco non ci ho proprio pensato. Come ogni donna ho i miei trucchi nella borsa, ma in un momento di concitazione è stato l'ultimo dei pensieri. Sapevo di non essere truccata, però mi sono anche detta che non stavo raccontando il matrimonio dei reali d'Inghilterra, è un evento drammatico che ha commosso anche me. Avevo la sola priorità di ascoltare la regia, essere in sintonia con i miei colleghi in studio. Dovevo essere concentrata e avere sotto controllo la situazione ".

"Ho avuto un'altra priorità, cioè la giacca. Avevo una camicetta inappropriata e le mie giacche nere erano in redazione e la distanza è di dieci minuti a piedi dagli studi, così una collega mi ha detto: "Mettiti la mia". E mi sono cambiata

