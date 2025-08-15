Venier si piglia tre partner

Non un solo partner, ma addirittura tre. Mara Venier (foto) a settembre tornerà con la sua Domenica In affiancata da tre co-conduttori: Teo Mammucari per la parte più spettacolosa, Enzo Miccio per quella più sentimentale e il giornalista Tommaso Cerno per quella sull'attualità. Insomma, dopo tanti dibattiti estivi sul futuro della signora della domenica e del suo show festivo con lunga coda di polemiche sull'ingaggio sfumato di Gabriele Corsi, ecco che i vertici Rai sono arrivati a una soluzione. Per alleggerire il peso della conduzione a Mara, come da tempo chiesto da lei stessa, affaticata dai lunghi anni nel salotto domenicale, lo show sarà diviso in segmenti, ma non ci saranno confini rigidi: la conduttrice interagirà con tutti e tre entrando e uscendo dagli argomenti come sa ben fare lei. I contratti non sono ancora chiusi e dunque qualcosa può cambiare, ma allo stato attuale lo schema sarebbe questo. Tutti e quattro insieme per una annata che avrà come linea conduttrice i cinquant'anni della stessa Domenica In tra ricordi, storia della tv e dell'Italia.

Per Mammucari, segnato dalla brutta esperienza dell'intervista (da cui se ne andò bruscamente) con la Fagnani a Belve, sarà anche un modo per riprendere il discorso con il suo pubblico. E sarà interessante vedere come la Venier riuscirà a cedere spazio ai partner a cui aprirà quel salotto che è stato suo regno incontrastato per anni.