Chi è Eleonora Riso, la vincitrice di Masterchef 13

I pronostici della vigilia sono stati confermati. Eleonora Riso, 27 anni, è la vincitrice di MasterChef 13 Italia. Nella puntata finale del cooking show di Sky la cameriera fiorentina ha battuto gli altri finalisti Michela Morelli, Antonio Mazzola e Sara Bellinzona proponendo un menù particolare ispirato al Giappone, che ha letteralmente conquistato i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Durante tutta la stagione Eleonora Riso ha saputo distinguersi dal resto del gruppo non solo per il suo talento tra i fornelli ma anche per i suoi modi fare, a volte schivi, e per le tante espressioni mostrate durante le puntate. Ma la sua non è stata né una strategia né finzione. "Non è stata una scelta, io sono così. Sono una disagiata, una persona timida, con la sindrome dell'impostore, una persona che non riesce a darsi soddisfazione e che pensa di non farcela: dedico la vittoria a chi si sente come me", ha detto a fine puntata Eleonora Riso con il premio saldamente nelle mani, 100mila euro in gettoni d'oro virtualmente in banca e un libro di ricette "Laboratorio di sapori" in uscita l'8 marzo.

Chi è Eleonora Riso

Ventisette anni, cameriera a Firenze, Eleonora è approdata a MasterChef Italia con un sogno nel cassetto - quello di aprire un ristorante albergo in campagna - ma con tutte le incertezze del caso. Che cucinare sarebbe stato il suo futuro non se lo aspettava. "Prima del programma non sapevo di voler cucinare come mestiere. MasterChef mi ha dato la conferma che è quello che voglio davvero fare", ha confessato Eleonora al Corriere dopo la vittoria. Il suo difficile passato - fatto di disturbi alimentari come anoressia nervosa e bulimia, ma anche insicurezze e fragilità - non le hanno impedito di impegnarsi al massimo ed emergere tra tutti gli altri concorrenti. Durante le puntate ha proposto piatti innovativi, come il filetto vegano alla Veg-Lington, e in finale si è ispirata al Giappone per proporre il menù, che l'ha fatta vincere.

La "storia" con Niccolò

A MasterChef Eleonora Riso ha trovato non solo la sua strada in campo professionale, ma forse anche una persona con la quale condividere i suoi sogni. Il feeling con Niccolò Califano, 26 anni medico di Ravenna, ha tenuto banco per quasi tutta la stagione e i telespettatori hanno sperato che tra le mura della cucina di MasterChef potesse nascere una coppia. "Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto vicini, però lo devo ancora capire anche io che cosa c’è... Ci sentiamo spesso e ogni tanto ci vediamo, come con altri del programma", ha confessato Eleonora prima di godersi la vittoria e il meritato riposo dopo le fatiche della finale.