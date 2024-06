"Viola come il Mare" è il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme. Confermata la terza stagione

Ascolta ora 00:00 00:00

Viola come il Mare, la serie tv di cui si è appena conclusa la seconda stagione, con Can Yaman e Francesca Chilemi, non soltanto è diventata campione di share, ma è stata per Mediaset una vera e propria operazione mediatica di grande successo.

Gli incredibili risultati

Per la prima volta Mediaset con una fiction di grande appeal, con due degli attori più amati dai telespettatori, ha dato vita ad una operazione, anticipando la messa in onda televisiva di Canale 5, con una visione gratuita di tutti gli episodi della seconda stagione sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity ottenendo un riscontro eccezionale.

Le sei puntate della serie, visibili dallo scorso 24 aprile, sono state viste per un totale di 12.5 milioni di ore risultando il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate. Questi numeri davvero da record hanno poi incrementato del 60% gli ascolti su Canale 5.

Una sorpresa per le fan

La sesta ed ultima puntata della seconda stagione, è stata vista da circa 3 milioni e 600mila spettatori su Canale 5 e Mediaset Infinity e per tutte le fan della serie che hanno dimostrato grande affezione ai personaggi di Viola e Francesco Demir è stata già annunciata la terza stagione.

Nel frattempo per i pochi che l'avessero persa, le prime due stagioni -coprodotte da Rti e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle) - sono disponibili su Mediaset Infinity.

Cosa sappiamo di "Viola come il Mare 3"

La chiusura della seconda stagione, ha avuto un finale che poteva essere benissimo la conclusione della serie. Ma le fan, e sono davvero tanto, sono state fondamentali per spingere con gli ascolti e il grande supporto web, per confermare una terza stagione. È stato proprio l'Ad di Mediaset Piesilvio Berlusconi a darne notizia parlando del panorama dei prossimi progetti televisivi e confermando che la terza stagione potrebbe essere una realtà.

La storia della giornalista Viola e del Commissario Francesco Demir quindi continuerà, e da quanto si apprende sarebbe già in fase di scrittura. Le riprese potrebbero arrivare molto velocemente, addirittura a fine estate, compatibilmente con gli impegni sia di Can Yaman attualmente sul set di Sandokan, sia di Francesca Chillemi attesa sul set di Che Dio ci aiuti 8 la cui uscita è prevista per il prossimo autunno su Rai 1.

La messa in onda

Nonostante si stiano accellerando i tempi per la produzione, con la scrittura, la definizione dei

personaggi e la trama, Viola come il Mare 3 non verrà trasmessa prima della primavera o dell'autunno 2005, data quest'ultima più probabile. Ma sapere che comunque ci sarà, è già una bella soddisfazione per le fan.