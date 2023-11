The voice kids parte con Arisa (al posto dei Ricchi e Poveri): tutte le novità

The voice kids scalda i motori. Il talent canoro, che vede protagonisti giovanissimi cantanti tra i 7 e i 14 anni, tornerà in onda tra poche settimane con qualche novità. Prima tra tutte l'addio dei Ricchi e Poveri che, dopo l'esperienza dello scorso marzo, hanno lasciato la loro poltrona. L'appuntamento con la seconda edizione della trasmissione è per venerdì 24 novembre su RaiUno per una gara all'insegna della musica e delle voci più talentuose.

Arisa a The voice kids

La prima vera novità è rappresentata dall'arrivo di un nuovo elemento nella squadra dei coach. I Ricchi e Poveri, presenti nella passata stagione, hanno ceduto il testimone ad Arisa, che affiancherà i "veterani" Gigi d'Alessio, Loredana Bertè e Clementino. L'indiscrezione era circolata negli scorsi mesi, ma solo oggi l'artista ha confermato la sua presenza con un post inequivocabile. "Sorpresa! Vi aspetto a The voice kids", ha scritto su Instagram Arisa annunciando il suo nuovo progetto professionale. Dopo l'addio alla scuola di Amici, il suo passaggio in Rai era stato dato per certo, ma il desiderio di poter tornare a Sanremo sembrava averla allontanata dall'esperienza a The Voice, che invece è imminente.

Come sarà la seconda stagione

The voice kids prenderà dunque il via il 24 novembre e proseguirà per cinque puntate in prima serata ogni venerdì sera su RaiUno. La guida dello show sarà affidata ancora una volta ad Antonella Clerici, che al programma è legata dal 2020, quando portò in onda la prima versione Senior del talent. Ai quattro coach spetterà, invece, il compito di scegliere i talenti durante le Blind Auditions, momento nel quale i concorrenti vengono selezionati dai giudici di spalle. Ogni coach sceglierà (o verrà scelto) quattro giovani cantanti da portare alla gara, il cui vincitore assoluto verrà decretato dal pubblico nel corso della finalissima in programma il 22 dicembre.

Chi ha vinto la prima edizione

La prima edizione di The voice kids è stata vinta da Melissa Agliottone, 13 anni di Civitanova Marche, del team di Loredana Bertè. Dopo la vittoria del programma Melissa è stata scelta da Rai Kids per partecipare alla ventunesima edizione del Junior Eurovision Song Contest, in programma domenica 26 novembre 2023 a Nizza. Insieme a lei sul palco ci sarà un altro volto noto di The voice kids Italia, Ranya Moufidi, che duetterà con lei sulle note di "Un mondo giusto". Melissa & Ranya sono state scelte da Rai Kids per rappresentare l’Italia alla manifestazione della EBU.