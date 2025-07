Whoopi Goldberg in "Un posto al Sole", ecco quando la vedremo

Solo qualche giorno fa, la Rai ha svelato i suoi palinsesti per la prossima stagione televiva e tra i tanti annunci che hanno catturato l'attenzione del pubblico c'è stata senza dubbio quella in cui l'attrice Whoopi Goldberg è entrata a far parte della famosa soap-opera partenopea Un posto al sole. L'attrice, famosa per i ruoli iconici e indimenticabili in film come Ghost e Sister Act, si è detta "felice di unirmi al cast di Un posto al sole. Loro sanno che è un'idea folle, ma è meraviglioso da fare." Whoopi Goldberg ha già messo anche le mani avanti, sottolineando che il suo italiano è lontano dal potersi considerare perfetto e che, tuttavia, lei e la produzione della serie televisiva sono riusciti, insieme, a far funzionare le cose.

Fino ad oggi, tutti i dettagli sulla partecipazione dell'attrice americana alla soap più longeva della tv italiana - sbarcata sul piccolo schermo nel 1996 - erano top secret, ma finalmente stanno emergendo i primi dettagli che permettono di avere un po' più chiaro cosa aspettarsi da questo cameo che promette di essere più lungo del previsto. Stando a quanto si legge su Movieplayer, infatti, Whoopi Goldberg sarà presente in Un posto al sole per un arco narrativo di almeno venti puntate. Questo vuol dire che l'attrice sarà una presenza fissa sul piccolo schermo di Rai 3 per almeno un mese. Le riprese degli episodi, secondo un'indiscrezione di Cinguetterai su X, dovrebbero prendere il via il prossimo novembre, nella città di Napoli, mentre il debutto in tv è atteso per febbraio 2026, quando potremo finalmente scoprire al meglio il ruolo dell'attrice.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, aveva già svelato che il ruolo di Whoopi Goldberg sarebbe stato centrale nella prossima stagione e che la storia del personaggio sarà vestita di elementi inediti, che coinvolgono un elemento misterioso e una storia d'amore con uno dei volti storici di Un posto al sole. Non è stato svelato ancora né il nome del personaggio che la Goldberg interpreterà né quali saranno i personaggi con cui avrà maggiormente a che fare, ma il popolo del web è già impazzito e sui social è facile imbattersi in varie teorie volte a scoprire il ruolo effettivo che avrà l'attrice.

Quello che appare certo è che la Rai non si vuole più accontentare di essere una semplice tv generalista e sta cercando di rendere più internazionali le serie trasmesse sui suoi canali, come aveva già fatto con la fiction su Il conte di Montecristo o come intende fare durante la prossima stagione televisiva, dove ha "assunto" non solo Whoopi Goldberg, ma anche, oramai del tutto pronto a tornare a lavorare a pieno ritmo dopo lo scandalo che ha rischiato di farlo cancellare da Hollywood.