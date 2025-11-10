Vandalizzare un'ambulanza è troppo anche per Gotham city

A Milano si credeva di aver visto già tutto. Ciclisti vittime di piste ciclabili demenziali, donne aggredite e violentate la mattina presto mentre andavano a lavorare all'ospedale, parchi trasformati nel regno delle baby gang magrebine e sudamericane, studentesse stuprate all'uscita delle discoteche, stazioni trasformate in bivacchi di extracomunitari in preda ad alcool e stupefacenti, il bosco di Rogoredo diventata una delle principali piazze di spaccio d'Europa, treni sui quali salire è come giocare alla roulette russa e locali di moda trasformati in lupanari di lusso. E c'è anche molto altro, compresa una manager scelta a caso per essere accoltellata sotto l'ufficio per dare una lezione al capitalismo. Roba che quando qualcuno nel centrodestra parlava di Gotham city e a sinistra si indignavano, si era ancora ben lontani dall'aver visto tutto. Perché ora alla galleria dell'orrore si aggiunge l'impensabile: quattro sciagurati tra i 19 e i 25 anni, che in un sabato notte nel centralissimo viale Monte Nero sfasciano un'ambulanza. Non in deposito, ma mentre il personale era salito in una casa soccorrere qualcuno che ne aveva urgente bisogno. Un orrore difficile anche da raccontare. Perché per quanto la mente umana sia un abisso, talvolta è veramente difficile inoltrarsi in alcuni esemplari. C'è da dire che per fortuna i malfattori sono stati acciuffati da meritevoli carabinieri.

Perché a preoccupare non è l'importo del danno, ma la pochezza morale di chi l'ha causato. E ora la curiosità è capire a quale pena persone così spregevoli saranno condannate. Se la caveranno con un buffetto o avranno la giusta punizione? Chissà perché, vien da immaginare che la risposta giusta è la prima.