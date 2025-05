La commozione di Papa Leone XIV: "Aiutateci a costruire i ponti "

Ascolta ora 00:00 00:00

È grande, grandissima l'emozione in piazza San Pietro. Nel pomeriggio è arrivata la fumata bianca: il nuovo Papa è Robert Francis Prevost, nato il 14 settembre 1955 a Chicago, che prenderà il nome Leone XIV. Lo statunitense ha salutato i fedeli con la mano, visibilmente emozionato, prima di iniziare il suo discorso, interrotto in diverse occasioni dagli applausi e dai boati del popolo di Dio presente in piazza.

“La pace sia con tutti voi” ha esordito Papa Leone XIV nel suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni, riuscendo a dominare le tante emozioni: “Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie e tutte le persone, la pace sia con voi”.

Prevost è stato avvolto dall’abbraccio della folla e in più di un passaggio si è preso qualche secondo per la commozione. Emblematico il momento dell'omaggio a Bergoglio - "Ancora conserviamo nelle nostre orecchie la voce di papa Francesco, che benediceva Roma, e il mondo intero, il giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti. E il male non prevarrà: siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo, Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunti da Dio e dal suo amore. Aiutateci a costruire ponti, con il dialogo, per essere sempre in pace.

Grazie a Papa Francesco " - e quello dell'invito ai fedeli di costruire la pace attraverso il dialogo: "Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l'incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace". Occhi lucidi e lacrime in piazza, a testimonianza dell'importanza del momento.