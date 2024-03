"Ho la bronchite". E non legge il discorso: come sta oggi papa Francesco

Gli acciacchi di salute non lasciano in pace Papa Francesco che negli ultimi giorni ha fatto i conti con un brutto raffreddore che lo ha costretto ad alcuni accertamenti al Policlinico Gemelli e una tac ai polmoni effettuata all'ospedale "Isola Tiberina-Gemelli Isola" di Roma. Anche oggi il Pontefice non ha potuto leggere il discorso di apertura del 95esimo Anno Giudiziario davanti al Tribunale vaticano a causa di una bronchite che non gli dà tregua.

Le parole di Bergoglio

In chiaro affanno fisico, si è scusato ancora una volta di fronte ai presenti affidando le parole che aveva intenzione di pronunciare di fronte alla platea al suo collaboratore, il monsignore Ciampanelli. " Ho preparato un discorso ma come si vede non sono in capacità di leggere per la bronchite. Ho chiesto di leggerlo a Ciampanelli ", ha sottolineato il Papa. " Dichiaro aperto l'Anno giudiziario per il 2024 ", si è limitato a dire oltre a qualche breve parola di saluto. La stessa cosa è avvenuta poche ore prima quando il Pontefice ha lanciato l'allarme sul pericolo di annullare le differenze tra donne e uomini facendo leggere il discorso al mons. in modo tale da non affaticarsi troppo. " Ho ancora il raffreddore e mi affatica leggere per un po '".

Il discorso d'apertura

Le parole scritte da Bergoglio sono incentrate sul coraggio per ricercare la verità ma ricordando che " fare giustizia è sempre un atto di carità, un'occasione di correzione fraterna che intende aiutare l'altro a riconoscere il suo errore" . Queso discorso deve valere soprattutto quando " emergono e devono essere sanzionati comportamenti che sono particolarmente gravi e scandalosi, tanto più quando avvengono nell'ambito della comunità cristiana ", sottolinea il discorso letto dal monsignore.

" Bisogna avere coraggio mentre si è impegnati per assicurare il giusto svolgimento dei processi e si è sottoposti a critiche. La robustezza delle istituzioni e la fermezza nell'amministrazione della giustizia sono dimostrate dalla serenità di giudizio, dall'indipendenza e dall'imparzialità di quanti sono chiamati, nelle varie tappe del processo, a giudicare" . Il Papa ha aggiunto che il coraggio contiene una forza umile " che si appoggia sulla fede e sulla vicinanza di Dio e si esprime in modo particolare nella capacità di agire con pazienza e perseveranza, respingendo i condizionamenti interni ed esterni che ostacolano il compimento del bene. Il coraggio disorienta i corrotti e li mette, per così dire, in un angolo, perchè hanno il cuore chiuso e indurito ".