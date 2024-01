"Ho il respiro un po' affannato": come sta Papa Francesco

Ancora una volta un annuncio un po' a sorpresa ha messo un po' d'ansia circa le condizioni di salute di Papa Francesco: questa mattina, di fronte ai presenti all'Udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano dove era presente la Delegazione della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (Fiuc) per celebrare il centenario dalla fondazione, il Papa non se l'è sentita di leggere il discorso a causa delle non perfette condizioni fisiche.

Le parole del Papa

" Avrei da leggere un discorso lungo, ma ho il respiro un po’ affannato. Vedete, ancora questo raffreddore che non se ne va! Mi prendo la libertà di consegnare il testo a voi così che lo leggiate ", ha dichiarato ai presenti ai quali è stato consegnato il discorso direttamente ai presenti non prima di aver ringraziato per l'incontro le università cattoliche invitandole a non stancarsi di andare avanti. Il Pontefice, quindi, non è ancora tornato al top della forma dopo le numerose ricadute dovute ai virus stagionali e non solo. Soltanto poche settimane, fa durante l'Udienza Generale in Aula Paolo VI, aveva dichiarato davanti ai presenti di stare meglio " ma fatico se parlo troppo ": in quell'occasione era reduce da un'infiammazione ai polmoni che lo costrinse a rinunciare all'Angelus in Piazza San Pietro per due domeniche di seguito.

Le condizioni di salute di Bergoglio

Papa Francesco, infatti, ha una periodica infiammazione ai bronchi e non è certo la prima volta che ai presenti nelle udienze consegni il proprio discorso in formato cartaceo come avvenuto la settimana scorsa di fronte un gruppo di francesi. " Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un pò di bronchite ". Pochi giorni fa il tema della salute di Bergoglio è tornato d'attualità mentre si trovava in collegamento televisivo con la trasmissione di Fazio sul canale Nove. " Come sto? Mi viene da dirti che sono ancora vivo ", ha dichiarato Papa Francesco che ha toccato anche il delicato tema su eventuali dimissioni. " Non è né un pensiero, né una preoccupazione, né un desiderio. È una possibilità aperta a tutti i Papi, ma per il momento non è al centro dei miei pensieri. Quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci" .

