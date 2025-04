"I cristiani non sono isole". La vita secondo Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

«Fratelli e sorelle, buonasera...». Cominciò così la sera del 13 marzo del 2013 il pontificato di Francesco. Con una frase che forse nessuno si aspettava, che colse molti di sorpresa ma che in poche semplici parole fece capire a tutti di trovarsi davanti ad un Papa che i cardinali «erano andati a prendere alla fine del mondo» e che avrebbe lasciato un segno. Il primo Papa latino-americano, il primo appartenente all0’ordine dei Gesuiti e il primo Papa che prende il nome di Francesco, in onore al «poverello di Assisi» si farà ricordare per ciò che è stato, per ciò che ha rappresentato e per ciò che ha fatto. Ma dall’umiltà del clero fino alla guerra in Ucraina si farà ricordare anche per ciò che ha detto.

Non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento Vi chiedo di essere costruttori del mondo, continuate a superare l’apatia. Cari giovani, per favore, non guardate dal balcone la vita

***

Chi lavora dovrebbe avere il tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare sport Se un’attività non lascia spazio a uno svago allora diventa schiavitù

***

Tratta chiunque come se stesse per morire entro mezzanotte Elargisci le cure, la gentilezza e la comprensione di cui sei capace senza ricompensa: la tua vita non sarà mai più la stessa

***

Per favore non vi stancate mai di essere misericordiosi Non abbiate vergogna di avere tenerezza nei confronti degli anziani

***

Nessuno di noi deve sentirsi superiore ad alcuno. Nessuno di noi deve guardare gli altri dall’alto in basso. Possiamo guardare così una persona solo quando la aiutiamo ad alzarsi

***

I Dieci Comandamenti indicano una strada di libertà che trova pienezza nella legge dello Spirito scritta non su tavole di pietra ma nel cuore

***

È possibile amarsi per sempre Molti hanno paura di scelte definitive, è una paura generale Ma l’amore, se ha basi solide, cresce come una casa, che si costruisce assieme, non da soli

***

Un cristiano non è un’isola! Noi non diventiamo cristiani in laboratorio, noi non diventiamo cristiani da soli, ma la fede è un dono di Dio che ci viene dato attraverso la Chiesa

***

Avvicinati ai problemi, esci da te stesso e rischia, altrimenti la tua vita lentamente diventerà paralitica. È molto triste vedere vite parcheggiate, persone che sembrano mummie da museo

***

Abbiamo fiducia in un medico: è bene, perché ci guarisce; abbiamo fiducia in una persona: i fratelli, le sorelle ci possono aiutare. Ma scordiamo la fiducia nel Signore: chiave del successo della vita

***

I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze

***

Il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù