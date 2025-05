Il messaggio per il Papa, l'abbraccio con Zelensky, il bilaterale con Herzog: Meloni leader a San Pietro

Ascolta ora 00:00 00:00

Giornata di incontri per Giorgia Meloni, che ha partecipato alla messa di intronizzazione di Papa Leone XIV in Vaticano. Già in piazza San Pietro, prima dell'inizio della celebrazione, il presidente del Consiglio ha catturato l'attenzione di curiosi ed esperti quanto Volodymyr Zelensky le si è avvicinato per abbracciarla con trasporto e affetto sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Un gesto, quello del presidente ucraino, che spegne in pochi secondi giorni di polemiche strumentali alimentate dalle opposizioni, che vorrebbero convincere dell'isolamento italiano in Europa. Subito dopo la messa, invece, il premier si è unito alla delegazione italiana, guidata da Sergio Mattarella, che ha incontrato ufficialmente per la prima volta il Pontefice dalla sua elezione e, successivamente, sempre all'interno dei confini dello Stato Vaticano, ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog.

" Tu es Petrus ", si legge nell'attacco del messaggio di Meloni subito dopo l'incontro con Papa Leone XIV, citando il capitolo 16, versetto 18 del Vangelo di Matteo: " E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non la vinceranno " È il racconto dell'investitura di Gesù Cristo del suo apostolo Simone per fondare la prima Chiesa. " Oggi Papa Leone XIV inizia il suo Ministero petrino. C'è un legame indissolubile tra l'Italia e il Vicario di Cristo. Il popolo italiano guarderà a lui e alla Chiesa come guide e punti di riferimento, in questo complesso tornante della storia ", si legge ancora nel messaggio del presidente del Consiglio, che rinsalda, se mai fosse necessario, il legame secolare tra lo Stato Italiano e il Papa.

A margine della cerimonia, poi, Meloni ha tenuto un bilaterale con Herzog nelle sale vaticane. I due si sono incontrati relativamente di recente: era febbraio quando il presidente dello Stato di Israele è stato accolto a Roma da Giorgia Meloni. In quell'occasione, inevitabilmente, il focus è stato posto sul conflitto israelo-palestinese e sulla necessità di un cessate il fuoco a Gaza, ma anche sulla cooperazione tra Italia e Israele, con un focus sul rafforzamento dei rapporti in diversi settori.

L'Italia ha sempre confermato il suo sostegno a Israele e in occasione della visita di Herzog a Roma di febbraio è stata anche ribadita la volontà di approfondire la collaborazione tra i due paesi, in particolare nei settori tecnologico, scientifico ed energetico.