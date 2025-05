La mozzetta rossa, la croce d'oro e la stola pontificia: cosa significano i paramenti di Leone XIV

Ascolta ora 00:00 00:00

Poco prima delle 19.15, oltre un'ora dopo la fumata bianca, il Cardinale Decano ha annunciato l'Habemus Papam e il nome del nuovo Pontefice: Leone XIV. Sono dovuti trascorrere almeno altri 5 minuti prima che Robert Francis Prevost, eletto come 266esimo successore di Pietro, si affacciasse per salutare i fedeli. Il primo impatto visivo con il nuovo Papa è stato inevitabilmente con i paramenti scelti per presentarsi, che a differenza di Francesco sono stati completi al momento della presentazione al popolo. Papa Leone XIV, ha indossato la classica veste talare bianca con zuccotto dello stesso colore, che caratterizza la figura pontificia. A realizzarla è stato il sarto ecclesiastico romano Raniero Mancinelli, che ha spiegato recentemente che " per fare una talare del Papa servono circa cinque metri di tessuto, perché c'è anche la mantellina. Il tessuto che ho usato questa volta è un fresco lana leggero, da 220 grammi al metro quadro, che usava anche Papa Francesco. Non è un gran tessuto pregiato, ma è pura lana italiana. Come regola, per la talare servono 33 bottoni, gli anni di Cristo. Ultimamente abbiamo ridotto un po', per fare prima ad abbottonare e sbottonare ".

Il Papa è tornato a indossare la mozzetta rossa. Questo indumento ha un forte significato simbolico, soprattutto per il suo colore, perché richiama la dignità pontificia, solennità e legame con la tradizione. Per il Papa richiama il ruolo di pastore supremo della Chiesa, pronto a guidare e proteggere il suo gregge. A differenza del passato, la mozzetta non è bordata di ermellino. Inoltre, Papa Leone XIV ha indossato la croce pettorale d'oro, anch'essa emblema pontificio e simbolo di autorità pastorale, che segna una differenza rispetto a Papa Francesco, che mantenne la croce d'argento per tutto il suo periodo al Soglio di Pietro. Questa croce è anche insegna del suo alto ufficio e della sua autorità spirituale sulla Chiesa universale come vescovo di Roma e successore di Pietro. Infine, per quanto è stato visto, il Papa ha indossato la stola pontificia indossata già da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI al momento della loro presentazione al mondo.

Non è noto se il Papa indossasse le caratteristiche babbucce rosse.

Benedetto XVI scelse di indossarle per tutto il pontificato mentre Francesco preferì mantenere le scarpe indossate per una vita, nere e ortopediche. L'uso di scarpe rosse da parte dei Papi risale a secoli fa. In passato, le babbucce erano realizzate in velluto o seta. Se Leone XIV avrà fatto questa scelta si saprà nei prossimi giorni.