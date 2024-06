"Si può ridere di Dio". Il Papa incontra i comici prima del G7

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima volta di un Papa ad un G7. Francesco, ormai collezionista di record, potrà vantare anche questo primato. La seconda giornata del vertice organizzato nel resort Borgo Egnazia vede protagonista il capo della Chiesa cattolica con un'agenda contrassegnata da dieci incontri bilaterali. Francesco parlerà con il presidente francese Emmanuel Macron, con il canadese Justin Trudeau, e con l'inquilino della Casa Bianca Joe Biden. Ma anche con il primo ministro dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune, il presidente del Kenya William Samoei Ruto, il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Brasile Luis Inacio "Lula" da Silva e il direttore del Fondo monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. Molto atteso anche il nuovo faccia a faccia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima di atterrare in Puglia, Francesco ha ricevuto in Vaticano una delegazione di comici da tutto il mondo.

Ridere di Dio? Si può, parola del Papa

Francesco ha incontrato i comici provenienti da tutto il mondo di prima mattina e li ha incoraggiati sulla via dell'ironia. "Si può ridere anche di Dio? Certo, non è una bestemmia questa, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo". Anzi, secondo il Papa i comici fanno "un miracolo" perché riescono "a far sorridere anche trattando problemi, fatti piccoli e grandi della storia". Chiedendo di evitare abusi e spargere terrore, Bergoglio ha anche invitato i comici a non prendere di mira i poveri e gli emarginati. L'onore più grande tra i comici ricevuti in Vaticano è stato riservato a Luciana Littizzetto che al termine dell'udienza ha letto lapreghiera di San Tommaso Moro nota come la preghiera "Del buon umore" che Bergoglio aveva citato nel suo discorso.

Il colpo di Giorgia Meloni

La partecipazione del pontefice al vertice dei grandi della Terra è stata definita "storica" dal presidente del consiglio italiano, Giorgia Meloni che ne è stata l'artefice. In occasione di un incontro con i preti romani all'università Salesiana di Roma, il Papa aveva anticipato di cosa parlerà al summit: "Al G7 parleremo di intelligenza artificiale e anche di pace. Farò incontri bilaterali, ci sono le richieste di sette capi di Stato. Li incontrerò tutti", aveva detto Bergoglio. Parlando ai preti, il Pontefice non si era risparmiato una battuta delle sue, dicendo: "io ai politici domanderei 'come sta la tua intelligenza naturale?'".

Oggi a Fasano il Santo Padre partecipa alla Sessione comune e pronuncerà il suo discorso che potrebbe riprendere quanto già affermato ad inizio anno nel messaggio per la 57esima Giornata Mondiale per la Pace dedicato proprio ad intelligenza artificiale e pace. In quell'occasione Bergoglio aveva chiesto allo sviluppo tecnologico di "salvaguardare i diritti umani fondamentali, rispettando le istituzioni e le leggi che promuovono lo sviluppo umano integrale" sostenendo che l'"intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni, non in competizione con essi".

Guerra e pace

Francesco non smette di chiedere la pace in Ucraina nelle sue occasioni pubbliche. A Borgo Egnazia ha la possibilità di lanciare il suo appello di fronte ai grandi della Terra. Una sensibilità che non lo vede allineato alle posizioni di diversi suoi interlocutori odierni: non solo Volodymyr Zelensky, con il quale le differenze erano emerse anche nel corso dell'incontro in Vaticano del 23 maggio 2023, ma anche il francese Macron e l'americano Biden. Sulla situazione russo-ucraina ed anche sulla questione israelo-palestinese, invece, Francesco si trova a parlare una lingua più simile con i leader di Turchia e Brasile.

Con Lula, peraltro, c'è un antico rapporto consuetudinario che si è visto anche nel momento più difficile dell'attuale presidente brasiliano, col regalo di un rosario mentre si trovava innel 2018 con l'accusa di corruzione e riciclaggio.