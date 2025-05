Ranieri, Mattarella, Draghi e Gualtieri. Social scatenati: "Ecco a chi somiglia Leone XIV"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo è rimasto in attesa oltre un'ora dopo la fumata bianca per conoscere il nuovo Papa, per scoprirne la gestualità e i tratti somatici. E quando si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni, tanti hanno notato come il suo aspetto fosse piuttosto giovanile. Ma, soprattutto, tantissimi hanno notato che la fisionomia di Leone XIV risulta essere particolarmente simile a quella di personaggi noti ai più, che siano attori, politici o sportivi. La somiglianza che a Roma, e non poteva essere diversamente, è stata notata con maggior insistenza è quella presunta con Claudio Ranieri, allenatore della formazione giallorossa della Capitale, quasi un Papa laico per i tifosi, visti i risultati ottenuti finora. Ma c'è anche chi ci intravede somiglianze con Mario Draghi e Sergio Mattarella e il sindaco Roberto Gualtieri. Almeno in Italia, perché ci sono segni di ipotetici sosia anche all'estero, come gli utenti spagnoli che lo avvicinano a Josè Montilla come tratti somatici.

" Certo, Ranieri ha fatto un ottimo lavoro con la Roma ed è vicino alla Città del Vaticano. Tuttavia non mi aspettavo che diventasse il nuovo Papa ", è il messaggio ironico di un utente su X non appena Robert Francis Prevost si è affacciato dalla Loggia. E ancora, " Complimenti a Ranieri, coronamento di una ottima carriera ", " Io capisco l’impresa, la persona eccezionale, capisco tutto, ma forse abbiamo un attimo esagerato ". Statisticamente, sembra che la somiglianza con Ranieri sia quella maggiormente accreditata dagli osservatori dei social, sempre attenti a notare i dettagli e, soprattutto, a realizzare meme divertenti per i grandi eventi televisivi. " Dai è una supercazzola! Questo è Gualtieri vestito da Papa, dai ", si legge ancora dai social, dove la somiglianza con il sindaco di Roma sembra aver colpito tutti. " Sindaco e Vescovo di Roma ", scrive un altro utente.

C'è anche chi sostiene che sia la copia di Mario Draghi: " Ho il sospetto che questa volta Mario Draghi si sia superato ", " Cosa ci fa Mario Draghi vestito da Papa ", " Prendete Mario Draghi, mettetegli l'abito papale e avrete il nuovo Papa ", " Mario Draghi che si traveste da Papa pur di provare a salvare l’Italia. Whatever it takes ".

Sto Papa è letteralmente dotato di faccia creata in laboratorio incrociando Mario Draghi e Sergio Mattarella

Ma secondo qualcuno, più che somigliare all'ex presidente del Consiglio, è più una crasi tra lui e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "". Si prevede una pioggia di battute quando il Santo Padre incontrerà tutti loro, uno per uno, perché accadrà. Probabilmente presto, soprattutto per quanto riguarda il sindaco di Roma e il presidente della Repubblica.