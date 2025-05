"Come Bergoglio, ma poi...". Dove vivrà Leone XIV

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel segno della continuità con Bergoglio: se la prima notte dalla sua elezione Papa Leone XIV l'ha trascosa nel Palazzo del Sant'Uffizio come si appreso da fonti vaticane (dove dormiva da cardinale), dalla prossima notte il pontefice andrà a vivere nella residenza di Casa Santa Marta dove abitò Francesco al quale venne riservato tutto il secondo piano e la stanza 201.

Cosa accadrà dopo

Questa scelta, però, potrebbe essere provvisoria e non definitiva perché non è detto che nel prossimo futuro non vada a stare a Palazzo Apostolico, la sede naturale del Vescovo di Roma, che dovrà subire dei lavori di ristrutturazione. Soltanto quando saranno completati (non c'è una data) Prevost potrà decidere se cambiare o rimanere dove si trova. Questa incognita sarà sciolta prossimanente. Molti si domandano se Leone XIV preferirà la tradizione in un ambiente sicuramente più solenne e austero o se sceglierà un appartamento più semplice e domestico.

Le variabili in gioco

Al di là del discorso puramente di immagine, se cioé sceglierà una residenza o l'altra, esistono alcuni fattori legati a logistica, opportunità e organizzazione. Dunque, se Prevost dovesse scegliere Santa Marta o Palazzo Apostolico potrebbe essere dovuto anche a motivi pratici e di quotidianità. Domus Sanctae Martae è l'albergo dove alloggiano i cardinali durante i loro viaggi a Roma e, come avvenuto negli ultimi giorni, per il Conclave: si trova a due passi dalla basilica di San Pietro e si affaccia su piazza Santa Marta da dove prende il nome. Questo complesso fu fatto Fcostruire da Giovanni Paolo II tra il 1992 e il 1996 e si compone di oltre cento suite, 26 stanze singole e una di rappresentanza, il tutto su cinque piani.

Al contrario, Palazzo Apostolico del Bramante si trova alla parte opposta di Piazza San Pietro, si nota per la sua magnificenza e per intenderci è quell'edificio da dove ogni domenica il Papa si affaccia per l'Angelus. Dal 1870 in poi, con la sola eccezione di Papa Francesco, è l'unica residenza dei papi ma prima di esso i pontefici erano soliti risiedere altrove, dal Quirinale al Laterano. Del Palazzo Apostolico fanno parte anche i Musei Vaticani, Biblioteca, molte cappelle e circa mille stanze tra le quali si trovano numerosi uffici.

Eletto da neanche 24 ore, il cronoprogramma del Papa sarà stabilito già nel corso del fine settimana con i primi

appuntamenti tra cui, il più importante e significato il prossimo 18 maggio con i riti di insediamento e la Messa di inizio del pontificato chiamata anche "Messa d'intronizzazione", o "Messa di inizio del ministero petrino".